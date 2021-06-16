Putin-Biden Görüşmesi Hakkında Neler Bekleniyor

Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden, yarın Cenevre’de yapacakları görüşmeyle bir araya gelecekler. Dünya medyası bu görüşmeye kitlenmiş durumda. Görüşmede neler konuşulacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yazımızda batı medyasının Putin-Biden görüşmesi öncesinde görüşme hakkında neler yazdıklarını derledik. Rus-Amerikan zirvesine ilişkin bazı gazetecilerin yazıklarına göre beklentiler çok büyük. İşte batı medyasının bazı gazetecilerinin yazılarından kesitler…

Le Figaro gazetesinin köşe yazarlarından biri olan Renaurd Girard, yarın yapılacak Putin-Biden görüşmesinin başarılı yönde olacağını beklediğini belirtti. Girard’ın yazdığı köşe yazısında, “Joe Biden ve Vladimir Putin'in, ideolojik farklılıkların yanı sıra Biden'ın açıkça dile getirdiği ve Putin'in bahsetmediği ortak bir çıkarı var, o da Çin'in yükselişini yavaşlatmak” diye yazdı.

Rusya’nın aradaki müttefik ilişkilerine rağmen, eskiden beri süregelen Pekin’e olan şüpheci tavırı vurgulayan Girard, ABD ile Çin’in ise son yıllardaki yaşanılan durumlar sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin sürtüşmeye gittiğini ve ABD liderinin kendisinin de bunu belirttiğini yazdı.

The New York Times yazarı Serge Schmemann ise yazdığı yazıda, Putin-Biden görüşmesini, eski başkan Ronald Reagan ve Sovyet Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un yine aynı kentte, Cenevre’de 1985 senesinde yaptıkları görüşme ile kıyasladı.

Schmemann’a göre, Moskova ve Washington arasındaki diyaloğun en düşük seviyede olduğu her iki lider tarafından da kabul edildiği göz önünde bulundurulursa, ikilinin arasındaki görüşme ortak bir bildiri olmadan bile her halükarda başarı vadedeceğini belirtti.

‘Trump ile yapılan görüşmeden çok daha farklı olacak’

Time dergisi yazarı Madeline Roache da, Schmemann gibi ABD ve Rusya’nın ilişkilerinin en dipte olduğunun altını çizdi. Geçen yıl ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları ve Rusya’nın da düzenli olarak ABD’ye yönelik suçlamalarda bulunduğunu hatırlattı.

“Putin'in Biden ile görüşmesi şüphesiz eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden çok farklı olacak” vurgusunu yapan Roache, Biden'ın selefine göre Rusya'ya karşı daha sert tavır sergileyeceğini, ancak sonuçta liderlerin diyalog kurabileceklerini ifade etti.

Çekya merkezli Reflex gazetesinin yazarlarından olan Yefim Fishtein ise, ikilinin görüşmesi hakkında, “Biden için bu, zayıflayan zihinsel kapasitesi hakkındaki söylentileri çürütmek ve yarım yüzyıl önceki kadar dinç ve ışıltılı olduğunu kanıtlamak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.