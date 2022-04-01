Halkbank'tan 950 TL Taksitle, 12 Ay Vadeli, 10.000 TL Hızlı Kredi Kampanyası İlanı

Ramazan ayına sadece 1 günlük hala nakit problemlerini karşılamak isteyen vatandaşlara Halkbank'tan ilaç gibi bir kredi kampanyası ilanı geldi. Ayda sadece 950 TL taksit ödemesi ile 10.000 TL'lik hızlı kredinin kullanılması durumunda 36 aylık vade seçeneği sunulacak.

Bankalar kredi sunarken, kredi çeşidine ve miktarına göre vatandaşlardan değişik koşulları talep etmektedir. Kamu bankaları ve özel bankalarda koşullar ile faiz oranları değişiklik gösterirken, vatandaşların pek çoğu ise en güvenilir liman olan kamu bankalarını tercih etmeye devam ediyor.

Halkbank'tan 1,71 Faizli 10.000 TL'lik İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Nisan ayının ilk günü faiz oranlarına baktığımızda üç kamu bankası arasında en düşük faiz oranını Halk Bank sağlıyor. Halkbank ihtiyaç kredilerinde yüzde 1.71 faiz oranı ile vatandaşlara 10.000 TL'lik kredi avantajını sunuyoruz. Bu açıdan bakıldığında Halkbank'tan kullanılacak 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi açısından aylık taksit oranları sadece 948 TL olacak. Yüzde 1.71 faizli kredinin toplam geri ödemesi ise 11433 TL oluyor. Yani 10.000 TL için sadece 1383 TL faiz ödenirken 50 TL tahsis ücreti ödenmektedir. Üstelik bu kredi açısından sunulan 12 TL tahsis ücreti 12 ay vade imkanı ile borçtan çok kısa süre içerisinde kurtulmanıza olanak tanıyor.