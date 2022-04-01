Gece Meclisten Geçti! EYT Çıkacak Mı Çıkmayacak Mı? EYT’de  Son Durum Nedir?

EYT Çıkacak Mı Çıkmayacak Mı? EYT’de Son Durum Nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açısından somut adımlar nihayetinde atılmaya başlandı. Ak Parti grup başkanvekili Akbaşoğlu’nun yapmış olduğu açıklamaların sonrasında EYT ne zaman çıkacak? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

Son dönemlerde emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündemden düşmek nedir bilmiyor. En son AK Parti kurmayları tarafından yapılan 3600 ek gösterge ile asgari ücrete zam hususlarının sonrasında emeklilikte yaşa takılanları konusunda merak edilmeye başlandı. EYT ne zaman çıkacak? Merak eden milyonlarca vatandaş konu ile alakalı gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

EYT’de Tarihlerin Önemi Nedir?

EYT ile 1999 senesinin 8 Eylül tarihinden önce sigorta girişi olan ancak yaş şartı sebebiyle emekli olamayan vatandaşlar bu gruba girmektedir. Emekli olamayan vatandaşlar, hükümetten bu konu ile ilgili bir adım atılmasını talep ediyor.

EYT ile alakalı çalışmaların temmuz ayı içerisinde yasal bir şekilde başlayacağı dile getirilirken, tablosunun 2022 senesi içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

EYT Ne Zaman Çıkacak?

Ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihinde emeklilik sisteminde çok köklü değişiklikler yapılması sonrasında 12 milyon kişi prim ve yıl sayısını tamamladığı halde yaş problemine takıldığı için emekli olamıyor. EYT’nin hemen yürürlüğe girmesi halinde 4,5 milyon EYT’linin emekli olamayacağını dile getiren uzmanlar, başlangıç itibariyle 500 bin kişiden başlamak suretiyle emekliliğin kademeli bir şekilde gerçekleştirileceğini söylüyor.

EYT’de Son Durum Nedir?

Ak Parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yapmış olduğu açıklamada emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek gösterge hususunda toplantılardan gerçekleştirildiğini, 3600 ek göstergenin polislere kesinlikle verileceğini söyledi. EYT hususunda bir konuşma yapan Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların durumunun ele alınacağı ve 2022 senesi içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.