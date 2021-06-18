Halkbank'tan 2.El Araç Kredisi Kampanyası Başladı, 40 50 60 Ay Vade, 3 Ay Erteleme, Anında Onay Verilecek

Araç almak isteyenlere, Halkbank üzerinden süper bir kampanya başladı. Daha önce düşük vadeli olarak verilen araç kredilerinde 60 ay vade yapabileceksiniz. Halkbank tam sizin aradığınız bir kredi kampanyası yapıyor. Sizlerde 2.el araç alımı yapacaksanız, Halkbank'tan kredi başvurusu yaparak, hemen bu krediyi kullanabilirsiniz. Araç almak isteyenler bankaların kredi kampanyalarını da merak etmektedirler. Sizlerde eğer araç alacaksanız ve bu araç alımında kredi kullanmak istiyorsanız, Halkbank'ın yaptığı bu kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Halkbank 60 ay vade ile kredi kampanyası yapmaktadır. Halkbank kredi özellikleri ve başvuru şartlarını da internet sitesinden duyurdu. İşte detaylar...

Halkbank 2.El Taşıt Kredisi Başvurusu

Halkbank üzerinden 2.el taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız, 50000 TL kredi kullandığınızda, bu bankadan 1.369 TL ödeme yapabilirsiniz. 60 ay vadeli olarak bu krediler verilmektedir. 1.50 faiz oranı ile verilecek Halkbank kredisinde kredi ödeme tablosunu da kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Aylık eşit taksit ödemeli, 3 ayda bir ödemeli, 2 ayda bir ödemeli, artan ve azalan ödemeli kredileri kullanabilirsiniz. Ayrıca son taksit ödemesinde balon ödeme yapabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri kullanabilirler. 2.El Taşıt kredisi alacak kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olursa, daha düşük faizlerle kredi kullanabilirsiniz. Halkbank üzerinden eğer kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine kimlikleriniz ile gidebilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilere banka internet sitesi üzerinden de kredi imkanı sunacaktır.

Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine giden kişiler, kredi evraklarını da yanında götürmesi gerekiyor. Kimlik, Gelir Belgesi, alacağınız aracın ruhsat fotopisi ile birlikte, kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca 2.el araçlarda en fazla 7 yaşına kadar olan araçlar için Halkbank kredi verecektir.