Evde Kına Paketleme İşi Nasıl Yapılır? Evde Kına Paketleme İşi Ne Kadar Kazandırır? Evde paketleme işi yapacağınız zaman sizlere ilk sunulan işlerden bir tanesi evde kına paketleme işi olmaktadır. Evde kına paketleme işi ile birlikte, sizlerde ek gelir imkanı kendinize sağlayabilirsiniz. Evde kına paketleme işi İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde en çok tercih edilen iş modelidir. Evde paketleme işi yapacak olan kişiler, kına paketleme işinin nasıl yapılacağı hakkında bilgileri merak ediyor. Sizlere bu konu hakkında bilgiler verelim...

Evde Kına Paketleme İşi

Evde kına paketleme işi başvurusu yapmadan önce bu işin nasıl yapılacağını sizlere söyleyelim. Eğer evde çalışmak istiyorsanız ve özellikle sünnet, düğün sezonuna doğru bu iş modeli ile çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Evde paketleme işlerinde en çok para kazandıran evde kına paketleme işi, diğer işlere göre basit ve yorucudur. Evde sizlere gönderilen kınaları küçük poşetlere koyacak ve gramajını belirleyerek paketleme işini bitireceksiniz. Evde paketleme işi veren kişiler, görevli aracılığı ile bu iş modellerinde nasıl yapılacağını gösterecektir.

Evde Kına Paketleme İşi Başvuru Nasıl Yapılır?

Kına paketleme işi yapacak olan kişiler, sosyal medya hesaplarında ve iş ilanları sitelerinde ciddi, güvenilir firmalardan bu işi alabilmektedirler. Aldığınız iş sonrasında evinize kadar tüm ürünler ücretsiz gönderilecektir. Evde kına paketleme işi için istenilen ön ödemelere inanmayınız. Bu işlerde önden ödeme olmaz.

Ne Kadar Kazanırım?

Evde kına paketleme işi aldıktan sonra, firma ile işlere başlamadan önce ne kadar alacağınızı konuşup, sözleşme yapmanızı öneriyoruz. Her firmanın kendine göre yapmış olduğu bir fiyat listesi vardır. Sizlere verilen limitlerdeki kına paketlemelerini yaparsanız, en az ayda 2000 TL ve üzerinde para kazanabilirsiniz. Günlük, haftalık ve aylık bu paraları kazanmanız mümkündür. Ayrıca bazı firmalar, işini severek yapan kişilere, SGK'da yapabilmektedirler.