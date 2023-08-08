Günümüzde ekonomik zorluklar nedeniyle birçok kişi sıfır kilometre otomobiller yerine daha ekonomik seçeneklere yöneliyor. Bu doğrultuda ikinci el araçlara olan talep artarken, Halkbank da bu talebi karşılamak ve müşterilere avantajlı bir finansman desteği sunmak amacıyla harekete geçti. İşte detaylar.

HALKBANK'TAN YENİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Halkbank'ın ikinci el taşıt kredisi kampanyası, araç ihtiyacını ekonomik yollarla karşılamak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında müşterilere özel olarak 250 Bin TL'ye kadar ikinci el taşıt kredisi kullanma imkanı tanınıyor. Bu kredi sayesinde araç sahibi olmak isteyenler, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

İkinci el otomobillerin kredi riskinin yüksek olması, pek çok bankanın bu alanda çekingen davranmasına neden oluyor. Ancak Halkbank, müşterilerine sunduğu yüzde 2,60 aylık faiz oranıyla ikinci el taşıt kredisi vererek bu zorluğun üstesinden geliyor. 48 aya varan vade seçenekleri ile müşterilere esnek ödeme kolaylığı sağlanırken, aylık taksitlerle borcun ödenmesi daha kolay hale geliyor.

250 BİN TL İÇİN ÖDEME TABLOSU

Halkbank'ın kampanyasıyla 250 Bin TL'ye kadar ikinci el taşıt kredisi kullanmak mümkün. Örnek bir hesaplama yapacak olursak, 48 ay vadeli ve yüzde 2,60 aylık faiz oranıyla 250 Bin TL kredi kullanıldığında aylık taksit tutarı 10.599 TL olarak belirleniyor. Bu sayede müşteriler, uygun ödeme koşullarıyla istedikleri ikinci el otomobile sahip olma fırsatını yakalıyorlar.

Halkbank'ın ikinci el taşıt kredisi kampanyası, araç sahibi olmak isteyenleri finansman desteğiyle buluştururken, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. İkinci el otomobil almak isteyenler için bu kampanya, ekonomik ve avantajlı bir çözüm sunuyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Halkbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.