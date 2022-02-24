Halkbank Yaptığı Açıklama Emekli ve Çalışanlara Yeni Müjde Verdi! Başvuru Yapan 10.000 TL Hesabına Para Atacak

Halkbank üzerinden yapılan açıklamada, emekli ve çalışan kişilere 10 bin TL'ye kadar hesaplarına ödeme yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden alacakları nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi notuna göre, onay alacaklardır.

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kampanya duyurusunda emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere başvuru yapmaları durumunda 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada özellikle kendi bankasından maaş alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor.

Eğer emekli maaşınız veya çalışma maaşımız, Halkbank üzerinden alınıyorsa başvurunuzu, Halkbank şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden yaparak hem düşük faizli hem de yüksek limitli nakit kredi kullanabilirsiniz. Halkbank üzerinden 10000 TL onay almak isteyen vatandaşlar, bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en az son iş yerinde 6 aydır çalışıyor olması gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda hemen onay alabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar onay almak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden nakit onay alabiliyor. Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Halkbank şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca bu bankadaki hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden kullanacağınız tüm kredilerde, masrafsız olarak işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde, dilerseniz 3 ay erteleme yapılacaktır. Kampanya ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.