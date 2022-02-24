PTT Önlerinde Uzun Kuyruklar Oluştu! Açıklama Gecikmedi! Başvuru Yapanlar 40.000 TL Alıyor. Ptt üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar artık banka kredi notu düşük olsa bile 40.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. PTT ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında bankalardan kredi alamayan ve kredi notu düşük olan vatandaşlara belirli faiz oranları ile 40000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve bu gerçekleştirilecek olan başvurular sonrasında banka müşterilerine hemen 40000 TL'ye kadar kredi onayı verecek. Aktif Bank üzerinden değerlendirilecek olan bu kredilerde onay alan vatandaşlar isterlerse PTT şubesinden isterlerse de adresinden kredi kullanabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılacak? PTT Şubelerine Gitmeye Gerek Var mı?

Ptt ve Aktif bankın vermiş olduğu 40000 TL, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, en yakın PTT şubesi üzerinden kimlikleriyle birlikte gişe personeli yardımı ile kredi kullanabilir. Eğer PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar iseniz başvurunuzu SMS atarak hemen yapabilir sms sonucunu da hemen öğrenerek, kredi kullanabilirsiniz.

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi sonucu uygun olan kişilere SMS ile onaylanan mesaj tutarı gidecektir. Kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesinden veya kendi ev veya iş adresleri üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

Ptt, bu kredileri, bireysel olan vatandaşlara verirken, emekli olan vatandaşlar içinde ayrı bir kredi kampanyası yapmaktadır. Ptt üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit kullanabilmeleri için başvurularını, PTT üzerinden emekli maaşı alması durumunda yapabiliyor. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak kredi kullanabiliyor. Ptt üzerinden emekli maaş alan kişiler eğer kredi onayına 50000 TL altında aldı ise bu kredilerde ise 36 ay vadeye kadar işlem yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda düşük faiz oranları ile hem ihtiyaç, hemde borç kapatma, kredisini, PTT üzerinden kullanabilirsiniz.