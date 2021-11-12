Halkbank ve Vakıfbank sicili bozuk olanlara kredi kartı veriyor, Bankalardan Açıklama Sonrasında Başvuru İmkanı

Halkbank ve Vakıfbank sicili bozuk olanlara kredi kartı veriyor. Son yapılan kampanyada banka kredi kartı alamayan müşterilerine hemen kredi kartı imkanı vermektedir. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi kartı başvurusu nasıl yapılır, kart almak için şartlar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Sizde bu iki bankadan hemen kart başvurusu yaparak kredi kartı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren 2 kuruluştan birisidir. Bu bankalar ihtiyaç kredileri, konut kredileri, taşıt kredileri ve tatil kredileri olarak birden fazla kredi çeşidine sürekli kampanyalar yapmaktadırlar. Bu kredileri bankalar belirli politikalara uygun olan müşterilerine vermektedirler. Bankanın yaptığı son kredi kampanyası ise kredi kartı kampanyasıdır. Kredi kartı başvurusu yapacak olan müşteriler, eğer kredi skoru yüzünden veya banka sicili yüzünden kart alamıyorlarsa bu iki banka bazı şartlara dayanarak müşterilerine kredi kartı kullanma imkanı vermektedir.

Kart kullanmak isteyen müşterileri öncelikle hangi bankadan başvuru yapacaklarsa o bankadan maaş alması gerekmektedir. Eğer maaş almayan müşteriyseniz bu iki banka da size kredi siciliniz kötü diye kart vermeyecektir.

Halkbank Paraf Kredi Kartı Başvurusu

Halkbank kredi kartı başvurusu yapacak olan ve bu bankadan maaş alan çalışan ile birlikte emekliler hemen kredilerini kullanabilmektedirler. Sizlerde Halkbank üzerinden paraf kredi kartı başvurusu yaparak bu ayrıcalıklı kredi kartını kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi siciliniz kötü olduğu için genellikle banka düşük limitli kredi kartı verecektir. Düşük limitli kredi kartı aldığınızda düzenli ödemeler yaparsanız Halkbank Paraf Kredi Kartı limit arttırma işlemi yaparak hemen limitinizi yükseltebilirsiniz. Banka kredi kartı başvurusu için banka şubelerinden, internet sitesinden, Halkbank ATM’sinden işlem yaptırmaktadır. Ayrıca bu bankanın müşterileri internet bankacılığını kullanarak paraf kredi kartı başvurusu yapabilmektedirler.

Vakıfbank World Kredi Kartı Başvurusu

Vakıfbank üzerinden müşterilerine verilen kredi kartı World özellikli bir kart olacaktır. Banka kredi kartı kullanmak isteyenlere hemen sonucu söyler ve onay almanız durumunda World kredi kartını size gönderir. Bu bankanın kredi kartı ile yapacağınız tüm alışverişlerde, alışverişinize göre puan kazanırsınız. Vakıfbank World kredi kartı müşterileri ayrıca para ihtiyacı olduğu zaman ATM üzerinden de hemen nakit avans çekebilmektedirler. Sizde Vakıfbank’tan maaş alıyorsanız, kredi siciliniz de kötüyse en fazla 2.000 TL’ye kadar limitli bir kredi kartı alabilirsiniz. Başvuru için banka şubelerine gidebilir veya resmi internet sitesi üzerinden kart başvurunuzu yapabilirsiniz. Vakıfbank mobil, Vakıfbank internet bankacılığı gibi ürünleri de kullanıyorsanız bankadan anında kart başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankanın ayrıca taraftarlar için özel olarak verdiği kredi kartları da vardır. Eğer tuttuğunuz takıma destek olmak istiyor ve takımınızın logolu kredi kartından kullanmak istiyorsanız bankaya başvuru esnasında bildirmeniz gerekmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nasıl kredi kartı alabilirsiniz bunun bilgilerini verdik. Eğer banka müşterisi değilseniz banka kredi sicili kötü olanlara maalesef kart onayı vermemektedir.