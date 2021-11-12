ING ve TEB 10.000 TL Kredi Kampanyası Başladı, Son Dakika Olarak Bankalar Birleşti

ING ve TEB bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alarak, kendi ihtiyacınıza göre ödemelerinizi yapabilir ve vadelerinizi de 36 ay vadeye kadar yapılandırabilirsiniz. Özellikle 10.000 TL ihtiyaç kredisi isteyen müşterilerin en çok tercih ettikleri limitlerden birisi 10.000 TL kredi başvurusudur. 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka size kredi skorunuza göre destek kredisi verecektir.

10.000 TL 36 ay vadeli kredilerde banka şartlarına uygun olan müşteriler, aynı gün onay alabilir ve aynı gün kredilerini kullanabilirler. Kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması, bankalarda icralık bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan veya icralık olup ödememiş olan kişilerin yaptıkları kredi başvurusu olumsuz olarak sonuçlanacak ve bu kredi siciline daha çok etki edecektir. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda ING ve TEB bankası üzerinden nasıl kredi alabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğiz.

ING 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

ING 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda hemen kredi onayını da görebileceklerdir. ING ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden kimlikle yapılabildiği gibi ayrıca internet bankacılığı ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır. www.ing.com.tr adresine girdiğinizde ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup hemen ING kredisine başvuru yapabilirsiniz. Bu formu doldururken size sorulacak olan sorulara doğru yanıt verip, kredi kullanmak istediğiniz bankayı da seçerek onay alırsanız kredinizi hemen o seçtiğiniz bankadan sadece kimlikle kullanabileceksiniz. Eğer başvuru yaptığınız tutardan daha düşük bir onay alırsanız, banka şubelerine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu durumda banka sizin gelir durumunuza ve banka sicilinize bakarak kredi onayı verecektir.

ING bankasından bir hesabınız varsa 10.000 TL gibi düşük limitli kredileri internet bankacılığından kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 6 ay vadeli erteleme imkanını kullanarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

TEB 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

TEB bankası da başvuru yapacak olan müşterilerine 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Banka şubelerinden veya internet sitesi üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şubesinden 10000 TL istediğinizde sadece kimliğinizle gidip, kredi onayı alırsanız banka sizden evrak istemeyecek ve son ay sigortanızın yatıp yatmadığına bakacaktır. Eğer kredi onayı alırsanız, ve aldığınız kredi limiti düşük ise banka bu sefer evraklarınız ile sizden kredi başvurusu yapmanızı isteyecek ve sizden kredi evraklarınızın sorgulaması sonucunda sonuç bildirecektir. Genellikle bu kredileri genel müdürlük onayında verdikleri için 10.000 TL ihtiyaç kredisi için 1-2 gün bekleyebilirsiniz.