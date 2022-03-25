Halkbank Şubeleri Önünde Kuyruk Oluşmaya Başladı Bile! 6 Ay Geri Ödemesiz Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Detayları Neler? Ülkemizde istihdam alanlarının daha çok genişletilmesi adı altında pek çok kurum ya da kuruluş, elini taşın altına koymaya ve böylelikle bu hususta değişik çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Pek çok devlet kurumu, istihdam sağlanması açısından çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kadın girişimcilerin istihdama kazandırılması açısından çok fazla proje hayata geçiriliyor. Bu hususta en büyük çalışmalardan birisi de kamu bankası olarak çalışan Halkbank tarafından geldi. Halkbank, KOSGEB aracılığı ile kadın istihdamını sağlamak amacıyla 275 bin TL'ye varan kredi avantajı sağlıyor.

Gerekli koşulları yerine getiren kadın girişimciler, 100.000 TL, 150.000 TL ve totalde 275 bin TL'ye varan tutarlarda kredilerden faydalanabiliyor. 6 ay geri ödemesiz bir şekilde ve faizsiz olacak şekilde sunulan bu krediler ile kadın girişimcilerin toplumda daha fazla yer almaları, iş hayatında aktif bir şekilde rol almaları açısından sağlanan bir projedir.

Kadın Girişimci Kredi Kampanyasına Katılım Koşulları Neler?

Kendi işinin patronu olmak isteyen kadın girişimciler açısından kredi limiti 150.000 TL olacak şekilde belirleniyor. Diğer taraftan yeni iş kuracak olan ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyecek kadın girişimcilere yönelik 100 bin TL'lik kredi avantajı sunuluyor. Diğer taraftan bu krediyi de vade 6 ay anapara ödemesiz olacak şekilde totalde 36 aylık vade seçeneği şeklinde belirlenirken diğer tarafını kredi taksit ödemeleri ise aylık eşit taksitler de ödeniyor. Diğer taraftan bu kredilerde ödemesiz bir şekilde dönem faizleri ise 3 ayda bir olacak şekilde bankaya yatırılıyor.