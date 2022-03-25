Migros Yardım Kartı Vermeye Başladı! İhtiyacı olanlar 500 TL'ye Kadar Yardım Alacak

Migros resmi internet sayfası üzerinden son dakika açıklaması geldi. İhtiyacı olanlar, 500 TL'ye kadar yardım alacak.

Migros Market yardım kartı başvurusu gerçekleştirerek, sizler de ihtiyacınızın olması durumunda yardım desteklerinden yararlanabilirsiniz. Migros, yapmış olduğu son kampanya ile beraber 500 TL'ye varan yardım kartı sunacağını ilan etti. Migros üzerinden verilecek olan bu yardım kartına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek açısından muhtaç olmanız ve belediyelerden başvuru işlemlerinizi yapmanız gerekir. Eğer ki yardım kartı alıp, gereksinim sahiplerine vermeyi istiyorsanız yine aynı şekilde Migros aracılığı ile yardım çeki alabilir ve bu yardım çekini muhtaç ailelere verebilirsiniz. Diğer taraftan muhtarlıklara ve belediyelerin vakıflarına gitmek suretiyle yardım yapmak istediğinizi söylediğinizde sizlere mutlaka yardımcı olacaklardır.

Migros Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Migros 500 TL yardım kartı müracaat işlemlerini Migros şubelerine giderek değil de belediye ya da muhtarlık makamlarına suretiyle müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yardım kartı almayı istemeniz halinde, daha önceden sosyal yardımlaşmada kaydınızın olması gerekir. Migros yardım kartı alacak vatandaşlar, almış oldukları kart ile beraber Migros marketlere giderek alışveriş işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaçlarını giderebilir. Migros üzerinden yapılacak alışverişler ise bu kart puanları yalnızca kuru bakliyat ve acil ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlara, Migros yardım kartı başvurusu yapıp temel gıda malzemelerini Migros şubelerinden almak için sabırsızlanıyor.