Halkbank Son Dakika Duyurusu Yaptı: 0.77'den Başlayan Faizlerle İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredisi Verecek

Halk Bank’tan Vatandaşlara Müjde Geldi: Kamu bankalarından birisi olan ve milyonlarca vatandaşa hizmet veren Halk Bank’tan vatandaşa bir müjde geldi. Halk Bank ülkemizde çeşitli sürprizlere imza atan bir devlet bankası olarak tanınıyor.

Halk Bank piyasanın 1.70 civarı faizle verdiği kredilerden daha düşük faizle vatandaşa kredi imkanı sağlayacak. Kredi çekmek isteyen ve paraya ihtiyacı olan vatandaşlara büyük müjde geldi…

Halk Bank vatandaşa 0.77 faizle 43.000 TL’ye kadar kredi verecek. Vatandaşlar düşük masraflarla ve düşük kredi faiziyle kredilerine kavuşabilecekler. İhtiyaç kredisine çeşitli vade imkanları da Halk Bank tarafından sunulmakta. Vatandaşlar Halk Bank şubelerine giderek düşük faizli krediye başvuru yapabilirler. Halk Bank piyasadan farklı olarak vatandaşlara düşük faizlerle ihtiyaç kredisi sağlayarak vatandaşlara adeta nefes oldu.

Vatandaşa 36 Aya Varan Vade İmkanıyla Düşük Faizli Kredi

Vatandaşlara 0.77 faiz oranıyla 43.000 TL’ye kadar kredi imkanı Halk Bank tarafından sağlanacak. Gereken tek şart ise vatandaşların kredi notunun 1800 puan ve üzeri olması. Başvuru yapan vatandaşların istenen şartı sağlamaları durumunda kredileri 24 saat içerisinde onaylanacak. Vatandaşlar için 6 ila 36 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

-6 Ay vadeli olarak kredi almak isteyen vatandaşlar 43.000 TL’ye kadar yaklaşık 1500 TL kredi masrafıyla ve 350 TL sigorta bedeli ile başvuru yapabilirler. 6 ay vadeli kredi seçeneğinde erteleme imkanı banka tarafından sunulmamaktadır.

- 12 Ay vadeli olarak kredi almak isteyen vatandaşlar 43.000 TL’ye kadar yaklaşık 2500 TL kredi masrafıyla ve 650 TL sigorta bedeli ile başvuru yapabilirler. Vatandaşlara 2 ay erteleme seçeneği de sunulmaktadır.

- 18 Ay vadeli olarak kredi almak isteyen vatandaşlar 43.000 TL’ye kadar yaklaşık 4500 TL kredi masrafıyla ve 750 TL sigorta bedeli ile başvuru yapabilirler. Vatandaşlara 3 ay erteleme seçeneği de sunulmaktadır.

-24 Ay vadeli olarak kredi almak isteyen vatandaşlar 43.000 TL’ye kadar yaklaşık 6000 TL kredi masrafıyla ve 900 TL sigorta bedeli ile başvuru yapabilirler. Vatandaşlara 3 ay erteleme seçeneği de sunulmaktadır.

-36 Ay vadeli olarak kredi almak isteyen vatandaşlar 43.000 TL’ye kadar yaklaşık 7000 TL kredi masrafıyla ve 110 TL sigorta bedeli ile başvuru yapabilirler. Vatandaşlara 3 ay erteleme seçeneği de sunulmaktadır.