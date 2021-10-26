6 Gün İçinde Geri Ödemesiz 200 TL Verilecek! Koşulsuz Şekilde Ödemeler Hesapta! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kampanya İş Bankası tarafından duyuruldu. Birçok kişinin dikkatini çekecek ödeme ise İşCep üzerinden Müşteri Olmak İstiyorum uygulaması kapsamında verilmektedir. İş Bankası müşterisi olunması sonrasında kredi başvuruları yapılması sonrasında tek seferde yapılacak 200 TL ile üzerindeki alışverişlere özel 200 TL tutarında MaxiPuan kazanma imkanı sunulmaktadır. İş Bank şubesine gitmeye gerek duymaksızın mobil uygulama üzerinden başvurularınızı yerine getirebilirsiniz. Web alışverişleri ile mobil temassız ödemeler için 200 TL nakit paranızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

İş Bankası’ndan 6 gün içerisinde 200 TL geri ödemesiz ve koşulsuz şekilde verilecektir. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kampanya hakkında ise duyuru resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. İş Bankası hesabı olup da İşCep kullananlara özel bu kampanya ile yüzler gülecek.

İşCep müşterisi olduktan sonra Maximum Kart ile 200 TL MaxiPuan kazanma hakkını elde edebilirsiniz. İşCep Müşteri Olmak İstiyorum adında düzenlenen kampanyaya dilediğiniz yerden görüntülü görüşme seçeneği ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Islak imzaya ise gerek duyulmadan kısa bir süre içerisinde hesabınıza yansıtılmaktadır.

Maximum Kart 200 TL Maxipuan Kampanya Son Gün Ne Zaman?

Son gün olan 31 Ekim 2021 tarihine dek İşCep üzerinden Müşteri Olmak İstiyorum kapsamındaki kampanyaya İş Bankası müşterisi olmanızın ardından kredi kartına başvurunuzu yapmalısınız. Tek seferde yerine getirilen ilk 200 TL ve üzerindeki alışverişler için 200 TL MaxiPuan kazanabilmektesiniz. Aynı zamanda kartın tarafınıza teslim edilmesini beklemeye gerek kalmaksızın hemen internet alışverişleri ile mobil temassız ödemeler kullanma ayrıcalığına sahip olun.

İş Bankası kredi kartına sahip olabilmek için Maximum Mobil, Maximum İşyerim, İşCep ile İnternet Şubesi üzerinden ya da 0850 724 0 724 çağrı hattını kullanarak başvurularınızı yerine getirebilirsiniz. Aynı zamanda banka şubeleri üzerinden da başvurular alınmaktadır. Aynı zamanda telefona indirilecek uygulama üzerinden ise mevcut kampanyaları daha yakından takip etme şansına sahip olursunuz. Böylelikle hemen faydalanarak diğer müşterilerden daha bir adım önde yer alırsınız. Sürekli olarak yeni kampanyalar ise banka tarafından düzenlenmektedir.