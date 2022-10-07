Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası emekliye 80 bin TL ödeyecek, Maaş alanlar alabilecek...

Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden bu sabah itibarıyla başlayan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 80000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceği haberi de yayıldı.

Emekli maaşınızı, Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, 80000 TL'ye kadar isterseniz, ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir, isterseniz de banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden internet kredisi kullanabilirsiniz.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan emekliler emekli maaşını Halkbank, PTT veya Ziraat Bankası şubelerine taşımaları durumunda başvuru yapabilmeleri için şubelere gitmelerine gerek kalmadan hemen aynı gün içinde işlem yapabileceğini söyleyebiliriz. Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için öncelikli olarak maaş müşterisi olması, banka tarafından istenen tek şart olarak bilinmektedir. Halkbank, PTT ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerini hesaplarına aynı gün içinde yatıra bilmektedir.

Ptt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu işlemleri kolay birşekilde yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için PTT, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30, 50 numarasına mesaj gönderin. gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan kredinin ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişiler banka şubeleri haricinde, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak da 7 24 kredi alabiliyor. Özellikle daha önce bu bankalar üzerinden kredi almış olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.