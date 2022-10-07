TBMM gece onayladı, Sabah başladı: Emeklilere banka üzerinden 16.000 TL Ödeme Yapacak

Emekliler için meclis onayında da geçen ve nakit kullanmak isteyen emekliler için yapılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, destek kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde olmaları durumunda aynı gün içinde ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırabileceği açıklandı.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak da hemen alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak alabilecekleri 16000 tl kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilerde işsizlerde şartlara uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatıracağınız ödemeler ile birlikte kredilerinizi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden şartlara uygun olarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz. Sadece 16000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların tek şartı, kredi notu düşük olsa bile emekli maaşı, bu bankalar üzerinden alınıyorsa, onay alınmasıdır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.