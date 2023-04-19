Halkbank, Özel Sektör Çalışanlarına Faizsiz Kredi İmkanı Sunuyor

Halkbank, müşteri odaklı yaklaşımıyla KOBİ’lere, esnaflara ve girişimcilere sağladığı faizsiz kredilerle tanınan bir bankadır. Özel sektör çalışanlarının da ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen Halkbank, şimdi de 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu kredi fırsatı ile özel sektör çalışanları, nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekler.

Halkbank, Özel Sektör Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi İmkanı Sunuyor

Halkbank, özel sektörde çalışan müşterilerine yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu kredi imkanı ile özel sektör çalışanları, 100 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kredi vadesi 3 ay ile 36 ay arasında değişmektedir ve faiz oranı %1,61’den başlamaktadır. Ancak, kredi tutarı 50 bin TL’nin üzerinde ise vade süresi 24 aya düşmektedir.

Başvuru İşlemleri Hızlı ve Kolay

Halkbank, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için başvuru işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. Müşteriler, başvurularını Halkbank şubelerinden, Halkbank Mobil Bankacılık Uygulaması üzerinden veya Halkbank’ın İnternet Şubesinden yapabilirler. Başvurular için gereken belgeler ise kimlik belgesi, adres belgesi ve gelir belgesidir. Gelir belgesi olarak, özel sektör çalışanları için bordro veya üzerinde haciz bulunmadığı ibaresi içeren güncel onaylı gelir belgesi, şirket imza sirküleri ve SGK hizmet dökümü kabul edilmektedir.

Ödemelerde Kolaylık Sağlanıyor

Halkbank, müşterilerine ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla esnek ödeme planları sunmaktadır. 50 bin TL’lik ihtiyaç kredisi alındığında, 36 ay boyunca 1.940,28 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme planı, müşterilerin ödeme yükünü hafifletmek ve nakit akışını rahatlatmak için ideal bir seçenektir.