Kredi notu yüzünden onay alamayanlar! Dikkat! 2 bankadan yüksek limitli ihtiyaç kredisi başladı! Kaçırmayın ve onay alın

Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için kredi almak istediğinizde kredi notunuz düşük olabilir ve diğer bankalardan kredi almanız zorlaşabilir. Ancak, bazı bankalar kredi notunuzun düşük olması durumunda bile size yardımcı olabilir. Fibabank, ING, Enpara ve Aktifbank, kredi notu düşük olan müşterilerine şans veren bankalar arasında yer alıyor. Bu bankaların sunduğu farklı seçenekler sayesinde finansal ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

Fibabank: 130.000 TL’ye Kadar Kredi İmkanı

Fibabank, kredi notunuz ne olursa olsun size kredi vermek için şans vermeyi tercih ediyor. 130.000 TL’ye kadar kredi alabileceğiniz Fibabank'ta faiz oranları %1,48'den başlıyor ve 36 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor. Ancak, ihtiyacınız olan kredi tutarı 50.000 TL'den fazla ise seçebileceğiniz kredi vadesi en fazla 24 aya kadar düşüyor. Başvurularınızı online kanallar veya size en yakın Fibabank şubelerinden yapabilirsiniz. Örneğin, 15.000 TL’lik bir kredi almanız durumunda 36 ay boyunca 594,56 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

ING: Kredi Notu Düşük Olanlara 50.000 TL’ye Kadar Kredi İmkanı

ING, kredi notu düşük olan müşterilerine bir şans daha veren bankalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ING, kredi notunuza bakmadan size anında 50.000 TL'ye kadar kredi verebiliyor. Kredi başvurunuzu size en yakın ING şubesinde, mobil bankacılık kanalları üzerinden, çağrı merkezi ya da ATM’lerden yapabilirsiniz. Ancak, ING kredi notu düşük kişilere kredi verirken, kefil ya da teminat talebinde bulunabilir. ING’den 15.000 TL’lik bir kredi almanız durumunda %1,35 ile %2,59 arasında bir faiz oranı ile karşılaşırsınız. 3 ay ile 36 ay arasında değişen vadelerle borcunuzu rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Örneğin, 15.000 TL'lik kredinizi 36 ayda ödemek isterseniz her ay 574,22 TL ödeme yapmanız gerekiyor.