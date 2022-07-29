Halkbank Müjdeyi Verdi! 60 Aya Kadar Taksit İmkanıyla Kredi Sunulacak!

Halkbank girişimcileri desteklemek için yeni finansman imkanını hayata geçiriyor. Buna göre, girişimcilere 750 bin lira limitli, 12 ay ödemesiz, 60 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak…



60 Aya Kadar Taksit İmkanı



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, paket kapsamında girişimcilere 750 bin TL'ye kadar kredi sunulabiliyor. Girişimciler bu finansal desteği, Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, personel maaş ödemeleri, kira ödemeleri başta olmak üzere projelerini ilerletme noktasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor. Teknokent Destek Paketi’nden yararlanacak olan girişimcilerin, internet ya da mobil şubeden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerinden ve ticari kredi kartlarından 1 yıl boyunca, POS kullanımlarında ise 6 ay boyunca ücret alınmıyor. Girişimcilere özel vergiden dış ticarete, KOBİ fırsatları ve kampanyalara, girişimcilikten İş ve Borçlar Hukuku’na kadar birçok konuda www.halkbankkobi.com.tr üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor, www.halkbankkobigelisim.com.tr‘de yer alan eğitim videoları ve makalelere de ücretsiz erişim sağlanıyor.



Halkbank Kadınlara Kredi Müjdesi Verdi!



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankalarının misyonlarının bir parçası olarak kadınların üretkenliklerini desteklemek, kendi iş yerlerini kurabilmelerine kolaylık sağlamak ve var olan işletmelerini daha ileriye taşımak için seferber olduklarını söyledi. Arslan, “Sağladığımız destekler, ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de yoğun ilgi gördü. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerimizden 36 bin 847 kadın girişimcimize toplam 3.4 milyar TL kredi kullandırdık. Türkiye genelinde ise 131 bin 787 kadın girişimciye ulaşarak 14.4 milyar TL’lik kredi desteği sağladık” dedi.



Destek Sürecek



Halkbank olarak kadın girişimci sayısının ve kadın istihdamının artırılması adına çalışmalara yıl boyunca devam edeceklerini belirten Arslan, “Buluşmalarımızda kadın girişimcilerimiz ile bir araya gelerek onları yüreklendirdik ve hayallerinin gerçekleşmesine destek olduk. Üreten Kadınlar Akademisi ile girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına dijital ortamda bilgi akışı sağladık. Kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla da Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı hayata geçirdik” diye konuştu. Devlet bankası olan Halkbank üzerinden nakit alacak kişilere 12000 TL ödeme haberi geldi. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini yapmak isteyenlere hemen ödeme verilecek. 12000 TL'ye kadar kredi almak isteyenlere sonuç verilmektedir. Kredi notu uygun olan herkes bu kredileri 5 dakika içinde alabileceklerdir. Halkbank bireysel müşteriler için hazırladığı bu kredi kampanyasında kendi internet sitesinde şartları duyurdu...



Halkbank Kredi Başvurusu Şartları Nedir?



Halkbank yaptığı bu kredi kampanyasında 18 yaşından büyük olan kişilere destek ödemeleri vermektedir. Nakit kullanacak olan kişiler TC vatandaşı olması ve banka kredi sicili temiz olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışanların son iş yerinde 6 aydır çalışıyor olması banka tarafından istenmektedir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun ise hemen sonuç alacaklardır. Emekli olan kişiler ise emekli maaşını bu bankadan alabilmektedirler.



Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?



Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyenlere banka internet sitesi üzerinden kredi imkanı sunacaktır. Kredi nakit kampanyasına katılarak işlemlerini yapmak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Halkbank ayrıca kredi alacak kişilere banka şubelerinden de kimlik ve gelir belgesi ile işlem yapmaktadır. Kredi notu uygun olan herkes başvurusunu yaparak kredi kullanabileceklerdir. Halkbank kredi notuna göre emekli ve çalışanlara kredi vermektedir. 12.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar işlem yapacaksınız. 12 ay vadeli ve 24 ay vadeli de kredi seçenekleri sizlere sunulmaktadır. 12.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız başvurunuzu yaparak hemen sonuç alacaksınız.