Milyonlarca Emekliye 5.250 TL Ödenecek! Banka Hesaplarına Yatacak

Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyasını açıklarken yapılan açıklamada emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıyanlara geri ödemesiz bir defaya mahsus maaşa ek ödeme yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak promosyon kampanyası özellikle nakit paraya ihtiyacı olan emeklilere fırsat olduğu bildirildi…



Emeklilere 5.250 TL Ödenecek



Emeklinin hesabına 5.250 TL geçeceği belirtilerek emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlara bir defaya mahsus 5.250 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Bununla beraber Yapı Kredi’den emekli maaşı alıp da başka bir yakınına referans olanlara da 2500 TL’ye kadar para verileceği kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.



Tüm Kampanya Detayları



Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 4 Nisan – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler. Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler. Referans veren müşterilerin Yapı Kredi Şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden aldıkları kodları referans göstermek istedikleri emekli tanıdıkları ile paylaşmaları gerekmektedir.



İşlemler Nereden Yapılıyor?



Referans verilen emeklinin kendisine iletilen kodu Yapı Kredi’ye maaş taşıma ve promosyon başvurusu yaptığı sırada Şube / Müşteri İletişim Merkezi personeli ile paylaşması veya Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirirken girmeleri gerekmektedir. Emekli müşterilerin Referans kampanyasına katılımının alınabilmesi için promosyon taahhüdü vermeleri ve kod girişlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir emekli sadece bir kişi tarafından referans gösterilebilir. Referans veren müşteri tarafından alınan kod yalnızca bir emekli tarafından kullanılabilir. Bir müşteri en fazla 10 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıyan her bir müşteri için 250 TL, toplamda en fazla 2.500 TL ödül kazanabilir.

Yapı Kredi Nakit Ödeme



Nakit ödeme ile ilgili işlem yapmak isteyenler, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapabilir. Banka işlemleri için banka şubesine gitmeye gerek kalmıyor. İşlemler uzaktan yapılabilecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını karşılamış olmaları gerekir. Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan ödemeden faydalanmak isteyenlerin kredi puanı 1200 ve üzeri olması gerekir. Kredi notu şartını karşılayan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi notu üzerinden kredi onayı verilecek. İşlemler ise internet üzerinden yapılabilecek. Bankanın internet sitesi üzerinden yapılabildiği gibi, SMS ile ve Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden de başvuru işlemleri yapılabilecek.



Nakit ödemeden faydalanmak için Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS yöntemini kullanabilirler. SMS yöntemi ile başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj kısmından Bireysel TC Kimlik ve aylık gelirlerini yazarak 4411 nolu numaraya mesaj atabilirler. Kredi başvurusu yapıldıktan sonra kısa sürede başvuru yapan kişiye bildirim gelir. Bankanın onay vermesi halinde, nakit ödeme en yakın banka şubesine gidilerek kullanılabilir. Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile verilecek olan krediyi bankanın mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirler. Başvurusunu Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üzerinden yapan vatandaşlar, uygun faiz oranları ile onay alınması halinde tutarı hesaplarına hemen aktarabilecek.