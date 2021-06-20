Halkbank Kredi Kartı Alanların Borcunu Ödeyecek 25000 TL Kredi Verecek

Halkbank kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilere, özel haber geldi. Halkbank kredi kartı alan kişilerin hem borcunu ödeyecek hem de kredi verecek. 25000 TL'ye kadar verilecek olan kredi, esnaf olan, emekli olan ve sigortalı çalışan kişiler kullanabilecekler. Son dakika bu hafta için geçerli olan kredi kartı kampanyasına sizlerde katılabilir, hem kredi kartı alıp, hem de bankadan kredi kullanabilirsiniz. Kredi kartı alan kişilerin, diğer bankadaki olan kredi kartlarının borçlarını da Halkbank ödeyecek ve yüksek limitli paraf kredi kartı verecek. Bu kampanya uzun süre konuşulacak. İşte detaylar...

Paraf Kredi Kartı Halkbank

Halkbank kredi kartı başvurusu yapmak isteyenler, paraf kredi kartı alacaklardır. Paraf kredi kartı başvurusu yapmak isteyenler, Halkbank'ın bu kredi kartına başvuru yapmadan önce bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Banka öncelikle bankalar ile arası iyi olan kişilere onay verecek. Kredi notu ve kredi sicili oldukça önemlidir. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler, esnaf ise esnaf paraf, bireysel müşteri ise paraf kredi kartı başvurusu yapabilecekler.

Kredi Kartı Onay Alanlara Ayrıca Kredi

Halkbank'ın vermiş olduğu bu kredi kartını alacak kişiler, diğer bankalardaki kredi kartlarını da kapatmak istiyorsa Halkbank yardımcı olacak. Halkbank kredi kartı başvurusu yapacağınız zaman, sizin diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı kapatacak bir kredi verecek ve tek bir kart kullanmış olacaksınız. Ayrıca diğer bankalardaki kredi kartını kapatırsanız, Halkbank paraf kart limiti de kapattığınız borçlara göre düzenlenecektir.

Kredi Kartı Başvurusu

Halkbank paraf kredi kartı başvurusu yapmak istiyorsanız, resmi internet sitesi olan parafcard.com.tr adresinden hızlı başvuru yapabilirsiniz. Buradan TC kimlik numaranızı ve Cep Telefonu numaranızı vererek başvurunuzu yapabileceksiniz. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca kredi kartı için banka şubelerine giderek, buradan da kredi kartı başvurusu yapabileceklerdir.

Kredi kartı başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi halkbank.com.tr adresinden ve müşterisi olan kişiler için internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte kredi kartı onayı aldıktan sonra bu bankadan kredi kullanacaklardır. Kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.