Victoria’s Secret, Meleklerine Veda Etti

Victoria's Secret, askılı iç çamaşırlarını devasa kanatlarla birleştiren podyum görünümleriyle tanınan, yıldızlarla dolu yıllık moda şovunun fişini çektikten iki yıldan kısa bir süre sonra, marka süper modeli "Angels"ı temelli emekli ediyor.

Onların yerini, cinsiyet eşitliği ve beden pozitifliği konusundaki savunuculuk çalışmaları ile tanınan ve daha geniş bir vücut tipleri, cinsel ve cinsiyet kimlikleri yelpazesini temsil eden "VS Kolektifi" adlı yedi büyükelçiden oluşan yeni bir grup alıyor.

Bir basın açıklamasına göre, futbolcu Megan Rapinoe, aktris Priyanka Chopra Jonas ve büyük beden model Paloma Elsesser'den oluşan kolektif, yeni ürün grupları ve multimedya içeriği üzerinde çalışacak ve şirket için kadın davalarını destekleyecek.

Victoria's Secret CEO'su Martin Waters yaptığı açıklamada, "Bu, markamız için dramatik bir değişim ve özümüzden benimsediğimiz bir değişim" dedi.

Waters, Victoria's Secret'ın ana şirketi L Brands'in 525 milyon dolarlık bir anlaşmayla onu bir özel sermaye şirketine satmaya çalışması üzerine Şubat ayında terfi etti ve sonunda suya düştü. (Victoria's Secret şimdi kendi halka açık şirketi olmayı planlıyor.) Çarşamba günü, Waters New York Times'a Melekleri artık "kültürel açıdan alakalı" olarak görmediğini söyledi.

Yüzler, Victoria's Secret'ın modası geçmiş kadınlık fikirlerini desteklediği ve koleksiyonlarının dar bir vücut tipi yelpazesi için yapıldığı yönündeki eleştirilerin ardından geldi. Women's Wear Daily'ye göre marka, ABD kadın iç giyim alanında 2015'teki 2'den Aralık 2020 itibarıyla 'luk bir pazar payına sahipti. Geçen yıl L Brands, Victoria's Secret mağazalarının dörtte birini kapattığını duyurdu ve daha fazlası bu yılın başlarında takip edildi.

Ticaret yayını The Business of Fashion'ın kıdemli muhabiri Chantal Fernandez e-posta yoluyla, "Özellikle son beş yılda, Victoria's Secret'ın dar ve seçkin güzellik ideallerine yönelik kamuoyu eleştirileri artmaya ve satışları düşmeye başladı" dedi. "Bu hafta duyurulan marka değişikliği, VS'nin pazarlamasını nasıl ilerletmeye çalıştığının ilk önemli göstergesi."

"Victoria's Secret uzun süredir bu ülkede aspirasyon ve güzellik için güçlü bir standart belirledi ve küresel olarak milyarlarca dolarlık satış sağladı ve şirket için çok fazla ses getirdi" dedi. "Ancak, özellikle MeToo sonrası dönemde, kültürün son on yılda nasıl değiştiğine kör oldu. Günümüzün alışverişçileri kendilerini reklamlarda görmek istiyor ve markaların kendileriyle uyumlu bir tür değer sistemine sahip olduğunu bilmek istiyorlar."