Halkbank ING ve Vakıfbank'tan Son Dakika 20 Bin TL Kredi Müjdesi! Yarından İtibaren Başvuru Alınacak Anında Yatırılacak

Bankalar başvuru yapanlara anında geri dönüş yapacak ve kolay kredi imkanı sunacak. Peki 20 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Koşullar neler? Bankalar ilan etti! Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Halkbank, ING Bank ve 2 diğer banka akşam toplantısını sonlandırdı. Nakit istiyorum diyen vatandaşlara bu bankalar tarafından kolaylıkla nakit verilecek. Kampanyayı başlatan bankalardan ilki ING Bank ardından Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de bu kampanya başlatıldı ve ortak bir şekilde yürütecekleri duyuruldu. İhtiyaç kredisi kredi notu yüksek olan müşterilere gelir belgesiz ve mobil uygulama üzerinden kullandırılacak.

ING Bank Müşterilere Gelir Belgesiz 20 Bin TL Veriyor

Başvuruda bulunmak isteyen müşteriler banka kredi notu yüksek olması halinde ING Bank, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden işlemleri tamamlayarak kredi başvurusunu yapabilecek. ING Bank bankasından acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vade süresine kadar hızlı bir biçimde bu bankadan kredi çekmek istiyorsa bankanın resmi internet adresine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ne kadar kredi onayı alabileceğini görüntüleyebilecek.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olark kredilerini diledikleri zaman diliminde çekebilecekler. Krediye ilişkin ayrıntılara ve başvuru koşullarına ING Bank resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arayarak, mobil bankacılığa giriş yaparak ya da bizzat size en yakın ING Bank şubesine giderek kredi ayrıntılarını öğrenebilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank bankası da kampanyaya yönelik ayrıntıları resmi internet adresinden vatandaşlarla paylaştı. Hızlı bir biçimde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar anka internet adresi sitesine girerek kredi başvurusunu yapabilecek ve mobil uygulama üzerinden de kredilerini çekebilecek ve kullanabilecekler. Pek çok avantajla ihtiyaç kredisi kampanyasını duyuran Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişinin emekli olması halinde emekli maaşları üzerinden de daha yüksek limitler de kredi fırsatı kullanılabileceğini yaptığı duyuruda belirtti.

Halkbank 20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı

Halkbank üzerinden de 20 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız cep telefonunuzun kısa mesaj kısmına giriş ypaarak kredim yazarak boşluk bırakın T.C. Kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3452 numarasına iletin. Gönderdiğiniz kısa mesaj sonucunda başvurunuz Halkbank tarafından alınacaktır. Banka yaptığınız başvuruya 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapacak ve mesaj olarak size iletecektir. Krediniz onaylandığı taktirde anında belirttiğiniz banka hesabı üzerinden çekebilecek ve kullanmaya başlayabileceksiniz. Detaylı bilgiye Halkbank resmi internet adresi üzeriden, müşteri hizmetlerinden ya da bizzat Halkbank şubelerinden erişebilirsiniz.