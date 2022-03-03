Süslü Korkuluk dizisinden üzen ayrılık! Başrol gitti yerine bomba isim geldi

OGM pictures'in yeni dizisi Cem Karcı'nın yöneteceği Süslü Korkuluk dizisinde başrol krizi başladı.

Çağatay Ulusoy'un partneri için daha önce Alina Boz ile anlaşılmıştı. Ancak Alina Boz son dakika Süslü Korkuluk dizisinden ayrıldı.

Ünlü bir terzinin hikayesini anlatacağı, hem baba oğul hemde aşk hikayesini ekrana taşıyacak Süslü Korkuluk dizisi TV8'de yayınlanacaktı ancak son anda Netflix tranfer olmuştu!

Alina Boz gitti yerine sürpriz isim!

Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinden Alina Boz ayrıldı! Alina Boz yerine ise Esra Bilgiç Süslü Korkuluk dizisine dahil oldu!

Süslü Korkuluk dizisi ne zaman başlayacak?

netflix takvimlerine göre Süslü Korkuluk dizisi Haziran ayında Netflix'te.