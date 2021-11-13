Halkbank, ING, Akbank ve Enpara Bankası 60 Ay Vadeli 30.000 TL Kredi Verecek

30.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız, bankalardan onay almanız için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan, bankalardaki kredi sicili bozuk olan kişiler onay alamazlar. Bu sebeple, banka kredi notunuza göre onay alacağınız için, daha önceki banka çalışmalarınızın düzenli olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, değerlendirme sonucu olumlu ise banka size hemen kredinizi kullandıracaktır. Kredi sonucu olumsuz olan kişilerin, kredi notunu düzeltmesi ve ödemelerini güncellemesi gerekmektedir. Olumsuz diye, tüm bankalara başvuru yaparsanız, kredi notunuzdan ziyade sicilinizin de bozulacağını söylemek istiyoruz. Kredi başvurusu için şartlara uygun olanlar aşağıdaki 4 bankanın son dakika kampanyası olarak yaptığı 30.000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabilirler.

Enpara 30.000 TL Kredi Başvurusu

60 ay vadeli, şubesiz bankacılık işlemleri ile kredi kullanmak istiyorsanız, enpara.com bankası tam aradığınız bankadır. Banka son dakika olarak yaptığı bu kredi kampanyasında 30.000 TL’ye kadar anında online kredi vermektedir. Eğer bu bankanın müşterisiyseniz, bankanın uygulaması üzerinden başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi kullanabilirsiniz. Bankasız kredi kullanacağınız için dosya masrafı alınmaz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer bankanın müşterisi değilse internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir, onaylanan kredinizi adresinizde kullanabilirsiniz. Enpara.com bankası QNB Finansbank politikalarına göre sizlere kredi değerlendirmesi yapacaktır.

Halkbank 30.000 TL Kredi Başvurusu

Uygun faiz oranları ile kredi almak istiyorsanız, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 30.000 TL’ye kadar olan kredi talebinizde aynı gün içinde işlem yapacaktır. Başvuru banka şubesinden, internet sitesinden veya mobil bankacılık üzerinden yapılmaktadır. 60 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da Halkbank sağlamaktadır. Emekli olan kişiler, maaşı bu bankadaysa daha yüksek oranda kredi kullanabilirler.

ING 30.000 TL Kredi Başvurusu

ING üzerinden de internet sitesine girerek hemen kredi başvurusu yapabilir ve kredinizin onayını alabilirsiniz. Bunun için başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. 30.000 TL kredi onayı alan müşteriler, kredi notuna göre faiz oranından faydalanacaklardır. Sizlerde eğer ING üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Krediler ayrıca banka şubesi, ATM ve müşteri hizmetlerini arayarak da başvuru yapılmaktadır.

Akbank Direkt 30.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank müşterisi olan kişiler, internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt kullanıyorlarsa, 60 ay vadeye kadar 30.000 TL kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere anında onay verecektir. Onay verilen krediyi de banka şubelerine gitmeden Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz. Para ihtiyacınız ne zaman varsa, bu bankadan online olarak kredi kullanmanız mümkündür.