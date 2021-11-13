Son Dakika: 1.05 Faiz Oranları ile İhtiyaç Kredisi Verilecek

1.05 Faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru şartları nelerdir? 1.05 faiz oranıyla kredi almak için hangi bankalardan işlem yapmamız gerekir? Sizlere yazımızda, kolay başvuru yapacağınız bankalar ve bu bankaların kredi kampanyaları ile ilgili bilgiler vereceğiz. İşte detaylar..

Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin, son dakika kampanyalarına baktığını söyleyebiliriz. Bankalardan kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en uygun faizlerle kredi veren bankalardan işlem yapabilirler. Koronavirüs sonrasında düşen faizler çok olmasa da biraz daha yükselmiştir. Şimdi bu kredilerin son dakika kampanyalarını ve başvuru aşamalarını sizlere söyleyeceğiz.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Kredi alacak olan kişilerin, uygun faizlerle kredi alabilmeleri için banka politikalarına uygun müşteri olmaları gerekiyor. Kredi alacak olan kişiler, banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen kredi onayı alabilirler. Kredi onayı alabilmek içinde banka kredi skorunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca banka sicilinizin uygun olması da sizin için başvuru onayı almanızda önemli bir rol oynayacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişilerin, online olarak da bu kredileri alacaklarını söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz, 1.05 faiz oranı ile kredi veren bankaların kredi kampanyalarından bahsedelim.

ING Bank 1.05 Faiz Oranı ile Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden 1.05 faiz oranı ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu faiz oranı ile ihtiyaç kredisi alacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Banka ayrıca kredi notu yüksek olan kişilere, daha uygun faizlerle ihtiyaç kredisi vermektedir. Başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden de bu işlemi yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen size sonucu söyler. Kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girerek www.ing.com.tr işlem yapabilirsiniz. Buradaki başvuru formunu doldurduktan sonra 50.000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca alacağınız kredilerde 3 ay erteleme imkanı da verilmektedir.

Garanti BBVA 1.05 Faiz Oranı ile Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olarak sizlere kredi imkanı sunulmaktadır. 1.05 faiz oranı ile kredi alacaksanız, bankanın uygun faizleriyle işlem yapmanız mümkündür. Garanti BBVA 36 ay vadeye kadar kredinizi kullandıracaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere değerlendirme yapacak, kredi onayı alan kişilerinde sigortasına bakacaktır. 3 aylık sigortanız varsa 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 1.05 faiz Oranı ile Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden de 1.05 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişilerin 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi başvurusunu en yakın Akbank şubesinden yapabilecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka hemen sizlere kredi sonucunu verecek ve bu şekilde onaylanan kredinizi hemen hesabınıza atarak kullanacaksınız. Bu kredi türü, internet bankacılığı üzerinden verilmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden verilen bu kredilerde ayrıca, 50.000 TL kredi aldığınızda hemen en yakın banka şubesine giderek işlem yapabileceksiniz.