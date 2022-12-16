Beklenen ödemeler nihayet başladı! 81 ilin tamamında hesaplara gece yarısı 3.200 TL yatırıldı!

81 ilin tamamında hesaplara gece yarısı 3.200 TL yatırıldı! Beklenen ödemeler nihayet başladı! Yakınının bakımını üstlenen ailelere ödenen bu destek ödemesiyle dün itibariyle hesaplara 3.200 TL yatırıldı. Yalnız şunu belirtmekte kesinlikle fayda var, ödemeler ilden ile farklılık gösterebiliyor. Tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirliyor ve vatandaşa duyuruyor

Evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri vatandaşların en merak ettiği detay olarak karşımıza çıktı. Ödeme alan yüz binlerce kişi ay ortalarıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Dün itibariyle bazı illerde ödemeler başladı. Ay sonuna gelmeden tüm illerde ödemeler tamamlanmış olacak ve 3.340 TL ödeminiz hesabınıza yatırılacak.

700.000 KİŞİYE ÖDENİYOR

700.000 bin haneye ödenen evde bakım ödemeleri ay ortalarından itibaren yatırılmaya başlandı.

ÖDEMELER BAŞLATILDI

Yakınının bakımını üstlenen ailelere ödenen bu destek ödemesiyle dün itibariyle hesaplara 3.200 TL yatırıldı.

İLDE İLE DEĞİŞİYOR

Destek ödemesinin ödenme tarihleri ilden ile farklılık gösterebilmektedir. Tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirlemektedir.

EN ÖNEMLİ BAŞVURU ŞARTI...

Ayın 15'inden itibaren yatırılan evde bakım maaşının başvuru şartları arasında Heyet'ten alınmış sağlık raporu olması şartı bulunuyor.

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