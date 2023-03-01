Halkbank hesabı olanlar dikkat! Bankadan 10 gün süre daha verildi!

Halkbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kredi kampanyasında uygun faizlerle ödemeler alacak olan kişilere hemen aynı gün içinde 10 gün süreyle düşük faizli kredi ödemeleri yapılacak. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde sonuç verecek.

Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak, kullandırılacak. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, Halkbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, dilediğiniz zaman kredi ödeme salabilirsiniz.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Nakit, kredi kullanacak olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Halkbank, nakit kredi kampanyasına katılmak için 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken, banka müşterisi olan kişilere mobil uygulamalar üzerinden kredi ödemesi veriyor.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredileri emeklere de verecek olan bu banka 10 gün içinde başvuru yapan tüm emeklilere 100000 TL'ye kadar kredi limitleri açacak.

Halkbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilir gelir durumunuzun iyi olması durumunda hemen aynı gün içinde onay alabilirsiniz. Kamu bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve İhtiyaç Kredisi kampanyasına buradan da başvuru gerçekleştirerek kullanabilirsiniz.