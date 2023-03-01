Resmi gazetede açıklandı: Emekli maaşlarına ek ödemeler gündemdeydi, onaylandı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan açıklama ile birlikte kamu bankaları üzerinden emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, uygun faizlerle ödemeler, alabileceğiniz yeni bir ek ödemede kredi kampanyası başladı.

Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanan ve özellikle de emekli maaşları kamu bankaları üzerinde olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri verilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak, işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve internet üzerinden de ödemeler veriliyor. Bankalar üzerinden sizlerde ödeme almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemeler alabilirsiniz.

Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda işlemleri gerçekleştirilebilmesi için müşteri hizmetleri numaraları üzerinden internet şifresi alınması gerekiyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa hemen aynı gün içinde ödeme alabiliyor.

Nakit kredi ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL kadar alacağınız bu kredilerde, emekli maaş hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri verilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda işlemleri banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve yüksek limitli kredi almak istiyorsanız maaşlarınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşıyarak, ödeme alabilirsiniz.