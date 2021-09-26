Halkbank Geri Ödemesiz Nakit Veriyor! Belge Ve İmzasız Sizde Başvurun Anında Faydalanın

Banka tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Halkbank.com'dan, Halkbank Telefon Şubesini'ni arayarak ya da Halkbank Mobil bankacılık üzerinden belgesiz, imzasız Direkt kredi başvurusu yapanlara kredi veriliyor. Kredi için geri ödemeler 2022 tarihinde başlıyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Kredi koşulları neler? Limit ne kadar?

Halkbank yeni kampanyasını müşterilerine duyurdu! Banka resmi internet adresi üzerinden krediye yönelik ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, Halkbank resmi internet adresi üzerinden, Müşteri Hizmetleri aracılığıyla ya da Mobil Bankacılık üzerinden giriş yaparak belgesiz, imzasız Direkt Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi için gerçekleştirilen açıklama içerisinde krediye yönelik geri ödemelerin 2022 yılında başlayacağı belirtildi.

Halkbank 50.000 TL Ve Altı Krediler İçin En Fazla 36 Ay Vade

Halkbank özellikle pandemi döneminde müşterilerine yeni kredi kampanyaları düzenliyor. Düzenlediği yeni kredi kampanyasıyla müşterilerin ilgisini çekmeyi başaran Halkbank, erteleme de dahil kredi vadesi 50.000 TL ve altında bulunan krediler için en fazla 36 ay vade süresi, 50.000 TL ve üzerinde krediler için 24 ay vade süresi sunuyor. İlk ödeme en fazla 122 gün ertelenebilecek. Ödemesiz dönem bittiğinde ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil işlemi gerçekleştirilecek. Bir sonraki ay itibarıyla taksit ödemeleri başlayacak.

Halkbank Kredi Kampanyası Koşulları

Kampanya 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olacak. İlk ödeme tarihi en geç 2022 Yılı Ocak ayı olacak. Halkbank müşterisi olmayan vatandaşlar, bankanın müşterisi olduktan sonra bu kredilerden faydalanabilecek. Halkbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı duraklatma gibi hakları elinde bulundurmaktadır. Krediden faydalanmak isteyen müşteriler Halkbank müşteri hizmetleri, Halkbank mobil bankacılık, Halkbank resmi internet adresine giriş yaparak ya da bizzat size en yakın Halkbank şubesine müracaat ederek krediye yönelik ayrıntılara erişim sağlayabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru İçin Talep Edilen Belgeler

- Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi aslı ve fotokopisi,

- Gerekli görülmesi halinde adres teyidi amaçlı belge istenecektir.

- Gelir belgesi - Maaş bordrosu (Maaş müşterisinin getirmesine gerek olmayacaktır)

- Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi talep edilmektedir.

- Faiz oranlarının Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları resmi internet adresinde paylaşılmıştır.

- Ertelemeli kredileri Halkbank şubeleri aracılığıyla, mobil bankacılık ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenebilir ve kullanabilirsiniz.