Masumlar Apartmanı Dizisinin Yeni Karakteri Tartışma Yarattı

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizisi projesi, Salı gününe damga vurmaya devam ediyor. Bugüne kadar 39 bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan proje, 2. sezona iyi bir şekilde başlamıştı. Melisa Şenolsun tarafından hayat verilen Rüya karakteri ise tartışma konusu oldu.

İlk bölümlerde İnci karakterinin Melisa Şenolsun’a teklif edildiği fakat oyuncunun bu teklifi kabul etmediği şeklinde iddialar öne sürüldü. Sosyal medya bu konuyu tartışırken Farah Zeynep Abdullah'ın da kendi isteği ile hikayeden ayrılması dikkat çeken bir gelişme olmuştu. Daha sonra İnci karakterinin yerini doldurması için kadroya dahil olan Rüya karakteri izleyici kitlesi arasında ayrışmaya sebep oldu.

Dizinin sıkı takipçileri ise Rüya ile Han karakterlerinin arasındaki ilişkiyi sorgulamakta. Bazı izleyiciler Rüya karakterinin Han’a iyi gelmeyeceğini düşünürken bu durumun tam tersini savunanlar da mevcut. Sosyal medyada Han ile Rüya arasında bir yakınlaşma olup olmayacağı şeklinde yapılan tartışmalar devam ederken gelecek bölümler de merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar senaristlere yol gösterme noktasında yardımcı olurken zaman zaman öne de çıkabiliyor. Dizi hayranları, beklentilerini karşılamayan ve hayal kırıklığına uğratan senaryolar sebebi ile pek çok yapımı izlemekten vazgeçiyor. Bu sebeple sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tartışmalar da yapımcı ile senaristlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Projenin gelecek bölümlerinde Han ile Rüya karakterleri arasında neler yaşanacağı merak içerisinde bekleniyor. Yeni karakter, dizi hayranları arasında tartışma yaratırken seyirci kitlesi de ikiye bölünmüş durumda. Dizinin yeni bölümü 28 Ekim Salı gününde kendi saatinde seyirci kitlesi ile buluşacak. Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna eklenen yeni oyuncu Melisa Şenolsun, hikayede bir kırılma noktasına sebep olabilir. Yeni karakterin sevilen dizi üzerinde bırakacağı etki ve yaşanacaklar merak içerisinde bekleniyor.