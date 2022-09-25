Halkbank emekliye duyurdu! Maaş müşterisi 200.000 TL ödeme alacak...

Halkbank emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 200.000 TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredileri verileceğini açıkladı.

Halkbank sadece emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanya üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişileri aynı gün içinde hizmet ödemesi vereceğini ve bu kredileri kullanacak olan vatandaşlara da 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini duyurdu.

Halkbank emekli maaşı hesabı üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemesi verecek ve onaylanan bu kredileri şubelere gelmeden hesaplarınıza yatırma olanağı da sizlere sağlayacaktır.

Halkbank üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek onaylanan bu kredileri de aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

Halkbank emekli kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin maaş taşıma işlemleri sonrasında alacakları kredilerde şartlara uygun olarak aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilmeleri için maaş taşıma işlemlerinin gerçekleşmesi gerekiyor. Emekli maaşınızı taşınmadıysanız veya maaş taşıma işlemlerinizi yeni yaptıysanız ilk maaşınızı aldıktan sonra işlemlerinizi yapmanız için banka şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde hizmet ödemelerinden faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de aynı gün içinde Kredi ödemeleri alabileceğini söylemek istiyoruz. Halkbank hesabınız üzerinden mobil uygulama aracılığı ile birlikte alacağınız ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanırken ayrıca Kredi kullanacak olan vatandaşlara masrafsız olarak da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit kredi verilmektedir.

Emekliler için Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte özellikle kamu bankaları sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak 200 bin TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Halkbank üzerinden alacağınız 200.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için 12 ay vadeli olarak işlem yapılacağı duyuruldu.