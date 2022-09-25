TC kimlik numaranızı yazın! Son hanesi 02468 olanlar 95000 TL alacak...

T.c kimlik numarası üzerinden 95.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için nakit kredi kampanyası başlatan Akbank bugün itibariyle kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulamalar ile birlikte sizlere bu kredileri vereceğini açıkladı.

95.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için şartlara uygun olarak banka üzerinden İstediğiniz zaman 24 ay vadeli Kredi alabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları ödemeler ile birlikte kredilerini de kullanabileceğini söylemek isteriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredinizi hemen alabilecek onaylanan kredileri de hesaplarınıza yatırarak İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilmeleri için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubeler üzerinden işlemlerini yapmaları gerekiyor. Hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma Kredisi olarak işlem yapacak olan tüm vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin şartları uygun olarak alacakları bu krediler de borç kapatma kredileri güncel olan kredi ve kredi kartı borçları olması gerekmektedir.

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden yapacağınız işlemler ile birlikte kredinizi hemen aynı gün içinde alabilirsin ve Akbank direkt uygulaması kullanıyorsanız internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuçları görebilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması haricinde 95.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar SMS atarak da hemen aynı gün içinde destek kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın bu mesajı 44 25 numarasına gönderin ve ne kadar kredi onayı aldığınızı 5 dakika içerisinde sizin cep telefonunuza gelecek olan kısa mesaj ile öğrenin.