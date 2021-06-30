Ziraat Bankası Son 2 Gün İçin Nakit 10000 TL Veriyor, Dileyenlere Faizsiz Verilecek ve Aylık Ödeme Olmayacak

Ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren vatandaşların imdadına bankalar koşmaktadır. Özellikle kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu kampanya ile birlikte 10000 TL'ye kadar faizli ve faizsiz destek vereceğini duyurmuştur. Kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyayı, kredi olarak müşterilerine sunacak dileyen kişiler kredi kullanmak istemiyorlarsa kredi kartı kullanıyor olmaları durumunda 10000, TL hemen kredi kartı hesaplarına da yatırabilecekler. Bankadan daha önce kredi kullanmamış kişiler de, banka hesaplarına nakit avans olarak 10000 TL para yatırabilecekler. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyayı bu hafta için geçerli olarak yapacak ve müşterilerine bu hafta içerisinde 10000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarında para sunacaktır.

Ziraat Bankası Nakit Avans

Ziraat Bankası kredi kullanmak istemeyen kişilere bankadan maaş alması durumunda banka maaş hesabı üzerinden, KMH hesabı açacaktır. Kredili mevduat hesabı olarak sunulan bu KMH hesabında, artı para olarak on bin TL'ye kadar onay alabileceksiniz. Ziraat bankası Bank Kart kullanan veya banka kredi kartı kullanan kişiler başvurularını, mobil uygulama üzerinden yapabilecekler ve sonucunu da hemen görebilecekler. 10000 TL'ye kadar nakit avans kullanırsanız, banka sizlere bu parayı ve nezaman kullanırsanız, o ayki, kullanım sonrasında, ödemenizi talep edecektir. On bin TL kullanan kişilere banka nakit avansı, taksitli olarak işlem yapmaktadır. isteyen kişiler parayı kullandıktan sonra bir ay içersinde faiziyle birlikte geri ödeyebilir, isteyen kişiler ise 12 ay vadeye bölerek, taksitli nakit avans kullanabilirler. Bu işlemleri de Ziraat Bankası ATM'si üzerinden veya Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kolayca yapabileceksiniz.

10.000 TL Nakit Kredi

Ziraat Bankası üzerinden on bin TL ye kadarda nakit kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda banka şubelerinden banka internet sitesinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda kredilerini hemen kullanabileceklerdir. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef kredi onayı alamazlar. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda en az bir yıldır sigortasının yatmış olması isteniyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşı hesaplarını Ziraat Bankasına taşıyarak, kredi alabilir. Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine 10000 TL ve üzerinde kredi imkanı sağlamaktadır.

Kredi Kartına 10.000 TL

Ziraat Bankası üzerinden bank kartı, bankamatik kartı veya bank kart kredi kartı kullanan kişiler bu kredi kartını düzenli ödemeler yapıyorsa, 10000 TL'ye kadar kredi kartından da nakit avans çekebilirler. Bu işlemleri yapabilmeleri için ilk önce limit yükseltme işlemleri yapılması gerekiyor, Limit yükseltme işlemlerini yaparak, hemen 10000 TL'ye kadar kredi kartınıza para yükleyebilirsin. Acil para ihtiyaçlarında bu parayı kullanabilir ve dilerseniz 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli olarak geri ödeme imkanından yararlanabilirsiniz.