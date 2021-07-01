Emekliler Hemen IBAN Numaranıza Yatıyor, Başvuru Yapmak İsteyenler İçin Ekran Açıldı! Ücret Yok

Emekli olan kişilere bankalardan yeni bir kredi müjdesi geldi. Emekli olan kişilerin hesaplarına bu kredi yatıyor. Emekli olanlar alacakları kredi ile birlikte, anında IBAN hesaplarına para gönderip ihtiyaçlarını giderebilecekler. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, emekli maaşı olsun olmasın bankalar üzerinden internet kullanarak kredi alabileceklerdir. Yapılan kampanya duyurusu ile birlikte, emekli olan kişilere, bankalar yeni destek kampanyasını duyurdu. Üstelik 100.000 TL'ye kadar bankalar üzerinden kredi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası'na Gitmenize Gerek Yok!

Ziraat Bankası'na gitmeden emekli kredisi alabileceksiniz. Kredi alacak kişiler, belirli şartlara uygun olarak kredilerini kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen sonuç veriyor. Ziraat Bankası hesabınız varsa ve üstelik bu bankadan maaş alıyorsanız, düşük faizlerle kredi sizlere kullandırılacak. Emekli olan kişiler, maaşının 20 katına kadar banka şubesinden 10 katına kadar da bankanın resmi internet sitesi üzerinden kullandırılacaktır.

Vakıfbank IBAN Numarasına Yatıracak!

Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı emekli bankası olarak biliniyor. Emekli olan kişiler, bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredilerini hemen aynı gün içinde kullanabilirler. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında, sizlere hızlı ve anında kredi hizmeti de sunacaktır. Vakıfbank IBAN numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda banka uygun faizlerle müşterilerine anında destek hizmetini mobil uygulama üzerinden sağlayacaktır.

Denizbank Emekli Kredisi

Denizbank emekli kredisi olarak anında onay veriyor. Emekli maaşınız bu bankadaysa, banka şubelerine de gitmeden Denizbank emekli kredisine başvuru yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, başvuru yaptıklarında başvuru sayısına göre ve kredi notuna göre onay alacaklardır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Denizbank mobil uygulamasına giriş yapabilir ve kredinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 60.000 TL emekli kredisi hesabınıza yatacaktır..

Halkbank'tan Emekliye Özel Kredi "Mutlu Emekli Kredisi"

Halkbank üzerinden emekli kredisi almak isteyenlere yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Emekli kredisi almak isteyenler, Halkbank'tan kredi başvurusunu hemen yapabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, kredilerini belirli şartlara göre onay alarak kullanacakları için bu bankada hesabı olan kişilerin kredi notu yüksek olması gerekmektedir. Halkbank emekliye özel kredi kampanyası başvurusu yapmak istediğiniz zaman banka sizlere hemen sonucu söyler. Halkbank.com.tr adresinden de bireysel giriş yaparak Halkbank emekli kredisi alabilirsiniz.