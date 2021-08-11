Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası Nakit İhtiyaçlarınız İçin 0.71 Faiz Oranı ile 50.000 TL Kredi Verecek

Bankalar yapmış oldukları bu duyuru ile birlikte, müşterilerine hemen destek kredisi vermeye başladığının da altını çizdi. Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere 0.71 faiz oranı ile kredi vereceğini açıkladı. Başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda bu bankalar üzerinden kredilerini alabileceklerdir. Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi alacak kişiler online işlem yapmaları durumunda bu destek kredilerini alabileceklerdir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise banka kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler, şartlara uygunsa hemen aynı gün içinde kredi onayı alabileceklerdir. Yeni hizmet ve anında kredi hizmeti olarak duyurusu yapılan bu kredilerde, kişiler kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacak. 0.71 faizli kredi kullanmak isteyenler, kredi notu yüksek olması gerekecek. Aksi durumda bankaların yaptığı kendine özel faiz oranları ile kredi alabileceksiniz.

Halkbank Anında Kredi Desteği

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden 36 ay vadeye kadar 1.69 faizle kredi alabilirsiniz. Banka 50.000 TL'ye kadar daha önce kendi bankasından kredi kullanan müşterilerine bu kredi destekleri için daha düşük faiz oranları sunuyor. Emekli olan kişilere 0.71 faize kadar kredi veren bu bankanın başvurusunu mobil uygulama üzerinden de yapabileceksiniz. Halkbank kamu bankası olmasından dolayı aldığınız krediler devlet destekli faiz oranları ile sizlere verilecektir. Maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, kredi haricinde kredi kartı da alabileceksiniz.

Denizbank Anında Kredi Desteği

Özel bankalar arasında en çok kredi başvurusu yapılan Denizbank, SMS ile ve mobil uygulama üzerinden kredi onayı alan kişilere, kredi notuna göre faiz oranı uygulayacak. Kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere hemen sonuç verilecek. Bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız ve internet bankacılığı şifresini almanız gerekmektedir. Denizbank'ın anında kredi desteği kampanyasına katılmanız için ayrıca SMS atabiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, Kredim TC kimlik numaranızı yazarak 3280'e gönderirseniz, hemen ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.

Yapı Kredi Bankası Anında Kredi Desteği

Acil ihtiyacınız için 0.71 faizle kredi alacağınız bir diğer banka Yapı Kredi Bankası oluyor. Bankanın mobil uygulamasına girerek, ihtiyaç kredisi başvurusunu 3 ay ertelemeli yapabileceksiniz. Başvuru sonucu onay alan kişiler, hemen bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası anında kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 1500 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekiyor. Banka bu kredi puanı üzerinde olan kişilere, düşük faizli kredi imkanı sağlayacak. SMS ile de bu bankadan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bireysel TC KİMLİK ve aylık gelirinizi aralarda boşluk bırakarak yazın ve bu mesajı 4411 numarasına gönderin. 5 dakika olmadan ne kadar kredi onayı aldığınızı görecek, faiz oranları ve vade sayısını da aynı mesajda bilgilendirileceksiniz.