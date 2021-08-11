Biden, Afganistan’dan Askerlerin Çekilmesinden Pişman Olmadığını Söyledi

Biden, Afganistan liderlerini birleşmeye ve "ulusları için savaşmaya" çağırdı.

Amerikan topraklarına yapılan 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de ABD önderliğindeki bir askeri harekat başladı - ancak şimdi yabancı birliklerin çoğu çekildi.

Taliban grubu şimdi ülkenin 34 eyalet başkentinden dokuzunu ele geçirdi ve daha fazlasını tehdit ediyor.

Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Bay Biden, ABD'nin yakın hava desteği sağlamak, askeri maaşları ödemek ve Afgan kuvvetlerine yiyecek ve teçhizat sağlamak gibi Afganistan'a verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.

Ama dedi ki: "Kendileri için savaşmak zorundalar."

Washington Post, ismi açıklanmayan yetkililerin ABD askeri değerlendirmelerine dayanarak başkent Kabil'in 90 gün içinde Taliban'ın eline geçebileceğini söylediğini aktardı.

BM'ye göre, geçtiğimiz ay Taliban ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarda 1000'den fazla sivil öldürüldü. Çocuk ajansı Unicef ​​bu hafta çocuklara karşı işlenen vahşetlerin "gün geçtikçe daha da arttığı" konusunda uyardı.

Son büyük ilerlemelerinde, Taliban militanları 24 saat içinde üç eyalet başkentini daha ele geçirdi - Faizabad, Farah ve Pul-e-Khumri.

Yetkililer, Salı günü isyancıların Kabil'den yaklaşık 200km (125 mil) uzaklıkta bulunan Baglan eyaletinin başkenti Pul-e-Khumri'deki ana meydanda ve valilik ofisinde bayraklarını kaldırdıklarını söyledi.

Yerel bir gazeteci ve eyalet meclisi üyesi BBC'ye, batıdaki Farah kentinin düştüğünü söyledi.

Ve Çarşamba günü, Taliban ülkenin kuzey batısındaki Faizabad'ı aldığını iddia etti.

Militan grubun bu hafta elde ettiği diğer kazanımlar arasında kuzeydeki kilit Kunduz şehri de yer alıyor. Maden bakımından zengin illere açılan bir kapı olarak kabul edilir ve afyon ve eroin kaçakçılığı için kullanılan Tacikistan sınırına yakın stratejik açıdan önemli bir konumdadır.

Ülkenin diğer bölgelerinde yoğun çatışmalar devam ederken, ABD ve Afgan uçakları hava saldırıları düzenliyor.

Çarşamba günü Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani, şu anda militanlar tarafından tehdit edilen kuzeydeki kilit şehirde savunucuları toplamak için görünür bir araçla Mezar-ı Şerif'e uçtu.

Son günlerde binlerce insan evlerini terk ediyor.

AFP haber ajansına, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle Kunduz'dan ayrılan bir kadın, "Cezaevinin yakınında yatan cesetler gördük... yanlarında köpekler vardı" dedi.

Hala şehirde yaşayanlar, Taliban militanlarının dikkatlerini havaalanına çekilen hükümet güçlerine odaklaması nedeniyle dükkanların yeniden açılmaya başladığını söyledi.

Biri, "İnsanlar dükkânlarını ve işyerlerini açıyor ama yine de gözlerindeki korkuyu görebiliyorsunuz" dedi. Taliban, uluslararası ateşkes çağrılarını reddetti. İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter BBC'ye, Afgan devletinin dağılması durumunda uluslararası terörizm ve şiddetli aşırılık için "ideal koşulların" ortaya çıkabileceğini söyledi.