Halkbank Çalışan ve Emekli Olanların Maaşlarına Göre 10 Kat Ödeme Yapıyor...

Kamu bankası olan Halkbank, yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli maaşı ve çalışma maaşlarınıza göre, sizlerin maaşlarına 10 kat kadar kredi imkanı sağlayacağını resmi olarak açıkladı. Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve acil para ihtiyacınız varsa maaşınızın 10 katına kadar bu bankada krediniz her zaman hazır olacaktır. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda nasıl bulunulur?

Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek maaşlarının 10 katına kadar kredi alabiliyor.

Emekli maaşını bankadan almayan kişilerin maaş, taşıma işlemleri sonrasında maaşlarına 25 katına kadar da kredi imkanından faydalanabileceğini ve diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyorlarsa, Halkbank, bu krediyi vereceğini açıkladı. Emekli maaş haricinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenirken, yeni işe başlamış olan kişilerden, kefil isteyerek, kredi vermektedir.

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvuruların hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada özellikle düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler gelir belgesiz işlem yapmak istiyorsan, Halkbank, mobil uygulamasına giriş yapabilirler.