Halkbank Başta Olmak Üzere, TEB ve Fibabanka ile Birlikte 24.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu, Son Dakika Haberi. 3 bankadan 3 ay ertelemeli 24.000 TL'ye kadar nakit imkanı başladı. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler genellikle başvuru yapmadan önce kredi alacakları bankaları internet üzerinden araştırmaktadırlar. Bankalarda özellikle internette yaptıkları kampanyalar ile müşterilerine anında kredi imkanı sunmaktadır.

Sizde eğer bir bankadan kredi alacaksanız o bankanın başvuru politikalarını bilmeli ve size ne kadar faiz oranı uygulayacaklarını öğrenebilirsiniz. Bankalar faiz oranlarını genellikle müşterilerin kredi notuna göre uygulamaktadırlar. 24.000 TL kredi aldığınızda banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacaktır. 24.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda ise banka sizin kredi notunuza baktıktan sonra faiz oranını belirleyecek ve siz bu oranı kabul etmeniz durumunda krediniz kullanacaksınız.

Sizlere bu yazımızda 24.000 TL kredi veren ve hemen aynı gün onay alacağınız bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi alacak olan müşterilerin kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması durumunda rahat bir şekilde onay alabilmektedirler. Bankalarda sıkıntınız varsa, başvuru yaparak daha da kredi skorunuzu düşürmeyiniz.

Halkbank 24.000 TL Kredi Başvurusu

Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank, ihtiyaç kredilerinde 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli ile kredi imkanı sağlamaktadır. Sizde eğer bu bankadan kredi alacaksanız, ihtiyaç kredileri için verilen banka politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Banka özellikle çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortasının olmasını isteyecektir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler emekli ise emekli maaşının bu bankadan alınıyor olması gerekmektedir.

Halkbank kredi başvurusu yapacaksanız evraklarınız ve kimliğinizle birlikte en yakın Halkbank şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. 24.000 TL kredi aldığınızda banka hemen size sonucu söyleyecek ve onay alırsanız banka paranızı hesabınıza yatıracaktır.

TEB 24.000 TL Kredi Başvurusu

TEB ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşterilerin 1.59 faiz oranı ile yaz kredisi kampanyasından faydalanacağını söylemek istiyoruz. Banka ihtiyaç kredisi alacak olan müşterilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen onay verecektir. İnternet sitesi, internet bankacılığı ve banka şubelerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. 24.000 TL kredi genellikle şube onayında kalacak ve size anında sonucu bildirilecektir.

Fibabanka 24.000 TL Kredi Başvurusu

Uygun faiz oranları ve kolay başvuru yapacağınız bir diğer banka ise Fibabanka’dır. Bankadan anında kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Bunun için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer banka müşterisi değilseniz, resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın Fibabanka şubesinden kredi başvuruşunuzu yapabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan sonra bankada krediniz kullandırılacaktır. Fibabanka 24.000 TL kredi verdiğinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediyi sizin ödeme gücünüze göre bir plan hazırlayacaktır. Artan ödemeli veya azalan ödemeli taksitlerle kredi bu bankadan kullanabilirsiniz.