Yapı Kredi Bankası, İhtiyacı Olan Kişilere, Online Hemen Anında Yüksek Limitli Kredi İmkanı Tanıyor, İhtiyaç sahibi olan kişiler, uygun faizlerle kredileri kullanacaklardır. Son dakika kampanyası...

Günümüzde artık kredi başvuruları online ortamlarda yapılmaktadır. Online internet üzerinden başvuru yapılacak en uygun yöntemlerden birisi internet bankacılığı ve mobil bankacılık olmaktadır. Sizde bir bankada hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve sonucunu hemen öğrenebiliyorsunuz. Yalnız bu sistem her banka için geçerli değildir. Bazı bankalar sadece internet üzerinden ön onay verirken bazı bankalar hemen kredi onayını verip sizi bankaya göndermeden onaylanan kredinizi hesaba atmaktadır. Yapı Kredi Bankası’da bu bankalardan birisidir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka şubesine gitmeden anında onaylı olan krediyi hesaba atabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Online Kredi Başvurusu Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden online kredi alacaksanız sadece ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Konut kredisi için de mobil uygulama üzerinden bir işlem yapılması mümkündür. Ama bu sadece ön onay alacağınız bir kredi çeşididir. Eğer kredi başvurusu yapacak olan kişiler ihtiyaç kredisi alacaklarsa hemen kredi onayı alabilmektedirler

Başvuru yapacak olan kişi bu bankadan bir hesabı olması ve internet bankacılığı kullanması gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresini banka şubelerinden veya Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetlerinden istediğiniz zaman alabilirsiniz. Şifre ile giriş yapmadan önce bilmeniz gereken bazı politikalar vardır. Bu bankadan online kredi kullanacaksanız kredi notunuzun iyi olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan ve bankalarda icralık olan kişiler bu kredileri alamazlar. Şartlara uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilmektesiniz.

Yapı Kredi Bankası Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankadan en az 1 hesabı olması gerekmektedir. Hesabınıza bağlı olan internet bankacılığı şifresini aldıktan sonra Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girmeniz gerekiyor. Burada kredi başvurusu veya kredi kartı başvurusu bölümünü göreceksiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankadan daha önce kredi aldılarsa ve düzenli ödedilerse 70.000 TL’ye kadar limitleri oluşabilmektedir. Dilerseniz size oluşan limiti dilerseniz de yeni kredi başvurusu yapabilirsiniz. İstediğiniz kredi miktarını yazdıktan sonra ve vadenizi seçtikten sonra başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. En fazla 36 ay vade yaptırabiliyorsunuz.

Kredi başvurusu formunu doldurduktan sonra onay tuşuna basınca kredi değerlendirmesine girmektedir. Bu süre kısa sürecek ve size hemen sonuç söylenecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer onay alırsanız bu onaylanan krediyi anında hesabınıza aktarabilir ve hesabınızdan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kredi notu yeterli olmayan müşterileri banka genellikle şubeye davet etmektedir. Banka şubesine evraklarınız ile giderek kredinizin onayını alabilirsiniz.