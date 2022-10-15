Halkbank Bankasından Daha Önce İşlem Yapanlara, 50.000 TL Ödeme Veriliyor! Nakit Kredi Kampanyasını Kaçırmayın

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara 50000 TL kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandı açıklandı.

Halkbank kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli vereceği bu kredileri düşük faiz oranları ile birlikte kendi banka müşterilerine verecek. Banka üzerinden daha önce bireysel tüketici kredisi kullanıp, düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli kredi işlemi yapılacak.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen kişiler en yakın Halkbank şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgeleriyle birlikte başvuru yapabilir.

Halkbank, müşterisi olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapabilir veya başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi alabilmektedir.