Son Dakika: Emekli maaşlarını Ziraat Vakıf Halkbank ve PTT'den Alanlara 80.000 TL Ödeme Yapıldı!

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişiler ile birlikte PTT üzerinden alan tüm vatandaşlara 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 80000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınızı yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 80000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde alacakları tüm kredilerde şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri 3 ay ertelemeli olarak sizlere sunulmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak krediler, hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hemen gerçekleştirebiliyor ve internet bankacılığı üzerinden 80000 TL kredi ödemesi alabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşları 90 gün ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Banka borçlarımızda kapatmak için kullanabileceğiniz bu kredilerde 80000 TL ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

PTT

Ptt üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, PTT üzerinden emekli maaş almamız şartıyla birlikte, isterseniz, PTT şubelerinden, isterseniz de cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli krediler, hesaplara yatırılarak, hemen ödenmektedir. Sms ile başvuru yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak, 30, elle numarasına göndermeniz yeterli.