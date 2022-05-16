Halkbank ATM'si Para Dağıtıyor! Başvuru Yapan Kişilere 10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL Veriyor

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 30000 TL'ye kadar 3 ayrı kredi paketi ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bir kredi bankası olan Halkbank, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. En yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapacak olan Halkbank, özellikle bankada hesabı olan vatandaşları bazlı bir şekilde ve daha düşük faiz oranlarıyla kredi vereceğini açıkladı.

Emekli olan vatandaşlarında katılabileceği bu kampanyada, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan emekli maaşını Halkbank üzerinden alıyorsa, 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz 30000 TL üzerindeyse gelir, belgeli olarak kredi alabilmektedir. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak kullanmak istiyorsanız, kredi başvuru esnasında bunu bireysel müşteri temsilcisine belirtmeniz gerekmektedir.

Halkbank Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç bilgisi, başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimliklerini gelir belgelerini ve varsa, ikametgah belgelerini yanında götürerek kredi başvurusunda bulunabiliyor. 30000 TL'ye kadar kredi onayı alacak olan kişiler eğer bankada hesapları var ise bu bankaya sadece kimlikleriyle birlikte giderek gelir belgesiz olarak kredi imkanından faydalanabiliyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların bu banka üzerinden kredi kullanabilmeleri için ya daha önce kredi kullanmış olması ya da son işyerlerinde 12 aydır çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte devlet memuru ve emekli olan vatandaşların da bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

Devlet bankası olan diğer kamu bankaları Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara kredi imkanı sunarken, kredilerde ise en fazla 36 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluşturmaktadır. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi hakkında bilgi alabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenerek, aylık taksitlerinizi hesaplayabilirsiniz.