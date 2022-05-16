Denizbank Ev Hanımlarına 20.000 TL 36 Ay Vadeli Nakit Vereceğini Açıkladıktan Sonra Sistemler Kilit Oldu! Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ev hanımı olan kişilere 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak düşük faizli ihtiyaç kredisi verileceği açıklanmıştı. Banka bu kredilerde, SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, hızlı birşekilde sizlere sonuç verecek ve onaylanan tutarı Denizbank'ın banka şubelerinden kimliğinizle birlikte olabileceksiniz. Nakit ihtiyacınız olması durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşlara 20000 TL'ye kadar alacakları kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da bulacak.

Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilerin başvurularını gerçekleştirebileceği bu, Nakit kampanyasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan kişilerin kredi için başvuru yapacağı söylenmektedir. Denizbank üzerinden kredi kartı kullanan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan şubelere gitmeden de istedikleri limitlerdeki kredileri banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen hesaplarına yatıra bilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan ev hanımı olan kişiler kredi almak istiyorlarsa, cep telefonlarında ücretli bir mesaj atarak bu bankanın 32 80 numarasına göndermiş oldukları, cebimde kredi kampanyasına katılabilirler. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde sizlere banka değerlendirme, kimlik numaranız üzerinden yaparak geri dönüş yapacaktır. Kredi onayı almanız ile birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine gidebilir ve kredinizi ihtiyaç kredisi olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS ile kredi başvurusu yaptıktan ve onay aldıktan sonra yapmanız gerekenler ise sadece kimliğinizle birlikte cep telefonunuzu da yanında bulundurarak en yakın DenizBank şubesine giderek, SMS ile kredi, onayın var demeniz yeterli olmaktadır.