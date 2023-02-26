Halkbank Açıklama Yapıyor: Nakit Kredi Alacaklara, 3 Ay Ödemesi Olmayan Yeni Paket Hazırlıyor, 50.000 TL Ödeyecekler...

Ekonomik koşullar gerek bireysel gerek kurumsal tüm vatandaşlarımızı etkilemiş durumda. Bunun farkında olan bankalarda hem bireylere hem de kurumsal firmalara ve esnafa az da olsa destek olmak için uygun faiz oranları ve erteleme seçenekleri ile krediler sunuyor. Bu kredilerin içinde en iyi seçeneklerden birisi de Halkbank’ın sunduğu 3 ayda bir ödeme seçeneği ile ihtiyaç kredisini sizlere sunuyor. Bu zorlu günlerde ufak da olsa bir destek olacak kredi ile zorunlu ihtiyaçlarınızı karşılayıp daha sonra parça parça geri ödeme imkanınız oluyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi

Halkbank %1,69 faiz oranı ile 24 ve 36 ay vade seçenekleri ile sizlere kredi sunuyor. 50 bin TL’ye kadar olan kısım için 36 aya, 50 bin TL üstü miktarlar için ise 24 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Bunun yanında farklı ödeme seçenekleri de sunarak vatandaşlara rahat bir şekilde krediyi geri ödeme seçenekleri de sunuyor. Halkbank’ın ödeme için sunduğu seçenekler;

Aylık eşit taksitli olarak ödeme.

Artan veya azalan taksitli olarak ödeme.

3 ayda bir eşit taksitli ödeme.

Serbest ödeme

50.000 TL’yi Ne Kadar Olarak Geri Öderim?

%1,69 faiz oranı ile hesaplayacak olursak 50 bin TL için 3 yılın sonunda toplam yaklaşık 71 bin TL olarak ödersiniz. Aylık ödemeniz de yaklaşık 1950-2000 TL arasında olur. Tabii tüm maliyetin bununla sınırlı olmayacağını unutmamak gerekiyor. Bu ödemenin yanında yıllık sigorta primi masrafınızda olacaktır. Yine dosya masrafı, kredi tahsis masrafı vb. adlarla ekstra ödemeniz gereken tutarlarda olabilir.

Faiz tutarı da yine kredi notunuza göre değişiklik gösterebilir. Bankalar farklı müşterilerine farklı faiz oranları seçenekleri sunabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurarak en doğru ödeme tutarlarını ve toplam ödeyeceğiniz miktarı öğrenmek için en yakın Halkbank şubesine danışabilirsiniz.

Yine unutmamanız gereken bir nokta da bankaların herkese kredi vermedikleri olmalı. Özellikle son zamanlarda bankalar herkese kredi vermiyor. Kredi notunuz, önceki kredilerinizi zamanında ödeyip ödemediğiniz, o anki işiniz ve daha birçok nokta kredi alıp alamayacağınızı etkiliyor. Bu konuda da kredi çekip çekemeyeceğinizi yine bankanın şubesinden öğrenebilirsiniz.