Ateş Kuşları Dizisi İzleyiciye Ters Köşe Yaptı

Reyting yarışına cuma akşamlarında katılan Ateş Kuşları dizisi ekranlarda dengeleri değiştirmişti. Deprem sebebiyle dizilere verilen 2 haftalık ara sonrasında tekrardan izleyici kitlesiyle buluşan dizi çok iyi izlenme sonuçları elde etti. Tüm izleyici gruplarında 5. bölümü yayınlanan dizi projesi her ne kadar reyting kaybetmiş bir durumda bulunsa da yine de iyi bir durumda yer alıyor.

Günü özellikle tüm kişiler kategorisinde 3. olarak bitiren ve 6'lı oranlarda reytingler elde eden Ateş Kuşları dizisi sonraki haftalarda daha başarılı sonuçlar alarak yayın hayatına devam edebilir. Diğer taraftan AB reytingleri ise ortalamanın altında geldi ve bu durum can sıkıcı olarak değerlendirildi. AB grubunda eğitim düzeyi yüksek kitle ölçülüyor ve bu kategoride düşük reytingler alınması dizinin klasik bir ATV yapımı olduğunu gözler önüne seviyor.

Güçlü dram projelerini ortaya koyan ATV genellikle dram hikayeleri seven izleyici grubu üzerinde etkili sonuçlar elde ediyor. Bu sebeple tüm kişiler kategorisinde genellikle Atv dizileri çok iyi reytingler alabilirken AB grubunda ise düşük sonuçlar elde ediliyor. AB grubundaki eğitimli olan izleyici ağır dram hikayelerinden çok fazla etkilenmiyor ve bu dizileri tercih etmiyor.

Ateş Kuşları ismini televizyon dizisi projesi ise klasik bir ATV dizisi olarak yorumlanıyor ve bu durum reyting sonuçlarına da yansıyor. Bir dram hikayesi barındıran Ateş Kuşları dizisinde genç oyuncu İlayda Alişan güçlü bir performans sergiliyor. Hayranları tarafından memnuniyet duyulan bir performansa imza atan İlayda Alişan seyirci kitlesinden de büyük bir destek alarak yoluna devam ediyor.

Dizi senaristleri ise senaryoda sağ gösterip sol vuruyor ve bu şekilde izleyici kitlesinin Ateş Kuşları dizisine karşı duyduğu ilgi canlı kalıyor. Çoğu zaman beklenmedik olayların yaşandığı dizide merak unsuru her zaman canlı kalıyor.