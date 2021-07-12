Halkbank 5 Dakika Önce, Yeni Bayram Kredisi İçin Kampanya Yapacağını Duyurdu! 125 bin TL Gelir Belgesiz Hesaba Yatıyor. Halkbank'tan son dakika açıklaması geldi. Kamu bankası olan Halkbank, düşük faizle 125 bin TL gelir belgesiz, bayram kredisi verecek. Duyuru, internet sitesinden yapıldı. Halkbank üzerinden gelir belgesiz 125 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, gelir belgesiz olarak kredi alabilmektedirler. Gelir belgesiz olarak verilen kredilerde banka sadece kişinin kimliğine bakarak işlem yapmaktadır. Halkbank 125 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin sigorta durumunuza veya emeklilik durumunuza bakacak.

Ayrıca Kredi notunuz ve Kredi siciliniz ile birlikte sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır. Halkbank kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar ve dilerse 3 ay ertelemeli olarak bu gelir belgesiz kredileri kullanabilirler. Şimdi sizlere Halkbank 125 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır, Bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

125 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankadan bir hesabı olması veya maaş alması durumunda kredilerini gelir belgesiz olarak kullanabilirler. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarına göre bu krediler verilmektedir. Ayrıca emekli olan kişi eğer bu bankadan maaş almıyorsa kredi başvurusu yapmadan önce ilk olarak maaş taşıması yapması gerekiyor. İlk emekli maaşınızı aldıktan sonra Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer çalışıyorsa sigortalı olarak çalıştığı işyerin de son 6 aydır kesintisiz olarak çalışıyor olması ve sigorta priminin ödeniyor olması gerekiyor. Bankaya kimliğinizle gitseniz de dahil bu sorgulamaları yapacaktır. Eğer banka politikalarına uygunsanız 125 bin TL gelir belgesiz kredi anında kullanabileceksiniz.

Halkbank online kredi veriyor mu?

Halkbank üzerinden online kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 125 bin TL'ye kadar işlem yapmaz. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacaksınız ve bu bankada bir maaş alan müşteri iseniz Halkbank üzerinden online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka düşük limitli krediler de internet sitesi ve internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusu yaptırmaktadır. Halkbank kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar kredi onayı alabiliyorsunuz. Daha yüksek limitler de maalesef ihtiyaç kredilerinde işlem yapılmamaktadır. Kredi onayı alan kişiler online kredilerde banka şubelerine gitmeden hesaplarına atabilirler. Ama eğer 50.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız, Halkbank şubelerine gitmeniz gerekiyor.

Halkbank yüksek limitli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden yüksek limitli kredi başvurusu da yapabilirsiniz. Bunun için bankaya bir ipotek vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz ipoteğin taşınmaz olması ve krediye uygun olması şartı vardır. Özellikle gayrimenkul ipoteği veren kişiler verdikleri ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 500 bin tl değerinde bir ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bankaya en az 1 milyon tl değerinde bir ipotek vermeniz gerekiyor. İhtiyaç kredisi başvuruları ve ipotekli kredi başvuruları banka şubelerinden şahsen kimliğiniz ile yapılmaktadır. İpotekli kredilerde ayrıca banka sizden gelir belgesi isteyecektir.