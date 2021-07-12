Masrafsız, Kefilsiz 77000 TL Kredi Kampanyası Yapacak Olan Bankalar, 36 Ay Vadeli Kampanyalarını Duyurdular. 77 bin TL Onay Verileceği Açıklandı. 77 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacaksınız banka kredi notunun yüksek olması ve gelir durumunuzun iyi olması gerekiyor. Ayrıca daha önce kullanmış olduğunuz kredi kartı ve kredi borçlarını da da bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile birlikte bu kredileri en fazla 36 ay vade olmak üzere kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız ile beraber kredinizi hızlı bir şekilde 77 bin TL'ye kadar kefilsiz olarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası 77 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kefil vermeden 77 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli ve çalışıyor olması durumunda bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabileceklerini söyleyebiliyoruz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söylerç

36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler de ilk taksit ödemeniz de Ziraat Bankası müşterilerine 3 ay ve 6 ay ertelemeli olarak kredi imkanı da sunmaktadır. Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız hemen banka size krediyi kullandırır. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarına bu bankadan almaları gerekiyor. Çalışan kişilerin de en az 6 aylık aynı iş yerinde sigortalarının yatmış olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olmanız durumunda da kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası 77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi başvurularını en yakın banka şubesinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsınız banka sizlere bu kredi hakkında hemen sonuçları verir. Kredi sonucu uygun olan kişilerin 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Kredi notu uygun olan ve en az 3 aylık sigortası olan kişiler ile birlikte emekli olan kişilerin bu krediyi alacağını söyleyebiliyoruz.

Yapı Kredi Bankası 77 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek limitli kredi alacak kişilerin, Yapı Kredi Bankası üzerinden online işlem yapacağını söyleyebiliriz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa Yapı Kredi Bankası internet bankacılığına girerek buradan kredi başvurunuzu yapıp onay almanız durumunda kredimizi hesabı atabilirsiniz.

77 bin TL kredi alacak olan kişiler ayrıca en yakın banka şubesinden de kefil vermeden kredilerine kullanabilirler. Bunun için kredi notunuz yüksek ise Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilirsiniz. Kredi başvurusu ve detayları ile bilgilere bankanın resmi internet sitesinden alabilirsiniz.