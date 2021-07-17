Halkbank 18 ile 30 Yaş arasında olanlara 10000 20000 30000 TL 3 kredi paketi kampanyası yapıyor, bilmeyenler var!

Halkbank kampanya yapmaya devam ediyor. Ülkemizin kamu bankası olan ve en çok nakit ihtiyacı olan kişilerin tercih ettiği banka olan Halkbank, 18 ile 30 yaş arasında olan kişilere, 3 adet yeni bir kredi paketi duyurdu. Bu paket ile birlikte, 10.000 TL, 20.000 TL ve 30.000 TL kredi kampanyaları yapılmaktadır. 36 ay vadeye kadar verilecek bu krediler, bugün itibariyle başlıyor.

Halkbank yaptığı kampanyayı kendi internet sitesinden de duyurdu. Çalışan kişilerin bu kredileri alabildikleri gibi ayrıca esnaf olan kişilerinde kredi başvurusu yaparak, 3 paketten birisine katılabilecekleri duyuruldu. Banka yaptığı tanıtım ile birlikte, ayrıca kredi başvuru şartlarını da duyurdu.

Kredi Şartları Nedir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, şartlara uygun olması gerekiyor. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda 10000 20000 30000 TL kredi kullanabileceksiniz. 18 ile 30 yaş arasında olan kişilerin, banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi alacak kişiler ayrıca bir iş yerinde çalışıyor olması ve en az 6 aydır bu iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekmektedir. Kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen alabileceklerdir. Bu şartlara uygun olan kişiler, bireysel kredi kullanabilirler.

Esnaf olan kişiler ise yine kredi sicili ve kredi notu uygun olması durumunda kredi kullanacaklardır. Esnaf olan kişilerin en az 3 yıldır faal olarak işletmesi olması ve vergi levhası olması gerekmektedir. Ayrıca kredi alacak esnaf vatandaşların vergi borcu, hesap blokesi olmaması gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak isteyenler, banka şartlarına uygun olması durumunda en yakın Halkbank şubesinden kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilecekler. Ayrıca banka ATM'si, müşteri hizmetleri ve internet sitesi üzerinden de başvuru alınmaktadır. Kredi kullanacak kişiler, banka müşterisi olması ve internet bankacılığı kullanması durumunda ise bankanın Halkbank mobil uygulamasına girerek, buradan ihtiyacı olan kredi için başvuruda bulunabileceklerdir. Kredi başvurusunu online internet bankacılığı üzerinden yapan kişiler, onay alırsa kredilerini hemen hesaplarına atabileceklerdir. 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL gibi kredilerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı tanınmaktadır.