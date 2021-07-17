Pandemi Döneminde İşsiz Kalan Kişilere 10.000 TL Nakit Verilecek, Bankalar ve Kurumlar Duyurdu. 10.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan kişilere destek kredisi geldi. Bankalar 10.000 TL'ye kadar kişilerin daha önceki banka çalışmaları düzgünse hemen hesaplarına bu paralar yatacak. İşte detaylar...

İşsiz kalan kişiler eğer 10.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsa bankalardan özellikle kredi notu yüksek olması durumunda gelir belgesiz olarak kredi alabilmektedir. Sigortası olmayan ve ev hanımı olan kişiler bu kredileri kullanmaktadırlar.

Sizler de 10 bin TL'ye kadar ihtiyacınız varsa vereceğimiz bankalardan kredi notunuzun yüksek olması durumunda 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuzun yüksek olması için daha önceki banka çalışmalarımızda düzenli ödemeler yapmış olmanız gerekiyor.

Kısacası bir kredi kartı kullandıysanız bu kredi kartına düzenli ödediyseniz veya ödemeye devam ediyorsanız banka kredi notunuz yüksek olacaktır. Bu şekilde bankalardan daha kolay kredi alabiliyorsunuz. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi alabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

QNB Finansbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

10.000 TL'ye kadar işsiz kalan kişilerin kredi alabilmeleri için QNB Finansbank SMS ile kredi kampanyası başlatmıştır. Bunun için kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank 10.000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay verdiğini söyler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de onay alırsanız banka şubelerinde kimlikte krediyi kullanabilirsiniz. Eğer bu bankada hesabınız varsa şubelere gitmeden de kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun için internet bankacılığı kullanmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen onay alabilir, onaylanan kredinizi de hesabı atabilirsiniz.

Akbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bu bankadan da işsiz kalan kişiler kredi almak istiyorsa bankadan internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir.

Sizde eğer bu bankada bir hesabınız varsa hemen internet bankacılığına Giriş yaparak bu bankanın kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi notu yüksek olan kişiler bankadan kredilerin kullanabilir.

10.000 TL onay aldığınız zaman 36 ay vadeye kadar kullanacağınız kredilerde banka hemen size bu krediyi hesabınıza atar. Üstelik hafta sonu dahil bu krediyi kullanabilirsiniz.

Odeabank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 10.000 TL kredi ödeme internet bankacılığı üzerinden alabilir. Eğer sigortanız yoksa ve kredi kullanmak istiyorsanız banka sizlere internet bankacılığı üzerinden kredi veriyor. Bu bankada hesabı olan veya bu bankada kredi kartı kullanan müşteriler bu kredileri anında kullanabilirler. Kredi kullandıktan sonra hemen onaylanan kredi hesaba yatar. Sizlerde bu şekilde Odeabank üzerinden 10 bin TL ve 36 ay vadeli kredinizi kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek başvuru yapmak istiyorsanız da banka sizden gelir belgesi isteyecektir. Alacağınız tüm ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemenizi de 3 ay erteleme yaparak toplamda 33 vade ay vadeli kredi çekebilirsiniz.